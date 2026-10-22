Freedom Global: Фондовый рынок занял выжидательную позицию

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 21 октября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом минусе, в середине дня значительно нарастил темпы понижения, которые ближе к вечеру изменились на смешанную динамику. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 0,9%, опустившись ниже 2450 пунктов, а долларовый РТС, наоборот, вырос на 0,22%.

Очевидно, что главным драйвером динамики российского фондового рынка является геополитика. В Санкт-Петербурге сегодня утром прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, но в этот раз визит в Россию американского «любимца» фондового рынка индекс Мосбиржи проигнорировал, а валютный индекс РТС больше реагировал на динамику рубля. Не вызвали большого энтузиазма у рынка и заявления из Кремля о том, что в «десятых числах ноября» возобновятся российско-украинские переговоры при посредничестве Вашингтона, а также о том, что в ходе ноябрьского саммита стран АТЭС в китайском Шэньчжэне может состояться трёхсторонняя встреча президентов России, Китая и США, в ходе которой будет обсуждаться вопрос об урегулировании украинского конфликта.

Скорее всего, рынок занял выжидательную позицию до прояснения дальнейших событий, а некоторые инвесторы фиксировали сегодня прибыль на факте произошедшего события. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил сегодня в интервью, что в ходе переговоров Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом обсуждался целый пакет вопросов, касающихся российско-американского экономического сотрудничества, в том числе – вопрос о санкциях США против ЛУКОЙЛа.

Вероятно, что вечернее замедление темпов падения индекса Мосбиржи могло быть связано с формирующимися ожиданиями скорой сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа или даже, что менее вероятно, гипотетической отмены санкций США в отношении нефтяной корпорации. Корпоративные новости сегодня ушли на второй план по сравнению с геополитическими. Безусловно, рынок будет рад возобновлению переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта, но только если последние повлекут за собой конкретный результат, устраивающий, прежде всего, Москву. То есть, несмотря на сохраняющийся среднесрочный растущий тренд, риски падения рынка до уровней в 2430 и даже в 2400 пунктов по-прежнему никуда не ушли. Ближайшей целью по индексу Московской биржи пока мы по-прежнему видим 2500 пунктов, полагая при этом, что краткосрочная коррекция вниз рынку акций сильно не навредит.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах, несмотря на утреннее падение, вновь пошла в рост и выросла на 0,51% до $109,33 за баррель, скорее всего, на взаимных жёстких заявлениях США и Ирана по адресу друг друга.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции «ИнтерРАО» (+3,7%) на ожиданиях сильных финансовых результатов по МСФО за 3 квартал 2026 года, которые могут быть опубликованы в конце октября. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,9%), возможно, в связи с тем, что бумаги, как правило, растут на фоне ослабления рубля, но в настоящий момент рубль укрепляется.

Рубль дорожает всё увереннее. Биржевой курс пары CNY/RUB упал на 11 коп., до 12,23 руб. Пара USD/RUB снизилась на 54 коп., до 81,90 руб., а пара EUR/RUB - на 63 коп., до 91,93 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в интервале 2400-2500 пунктов. Наши прогнозы по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 руб., 91–93 руб. и 12,1–12,5 руб. соответственно.