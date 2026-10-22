Freedom Global: Крепкий рубль сдерживает покупки акций экспортеров

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 13:00 мск снижается на 0,16%, до 2442,86 пункта. РТС теряет 0,16%, опускаясь до 938,81 пункта, а индекс голубых фишек отступает на 0,13%.

Сегодня МИД сообщил, что вопрос встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского находится в проработке, однако окончательных договоренностей нет. Думаю, что ожидания продолжения переговоров пока не переходят в уверенные покупки российских акций, так как инвесторы ждут конкретных решений и не спешат увеличивать позиции перед завтрашним заседанием ЦБ.

Brent дорожает на 3,01%, до $112,10 за баррель, WTI прибавляет 2,56%, поднимаясь до $99,64. Котировки Urals растут на 1,88%, до $123,99 за баррель. Газ в Европе дорожает на 3,02%, до $1037,25 за тыс. куб/м. Поддержку нефтяным ценам могут оказывать сообщения NYT о подготовке США с Израилем планов новой операции против Ирана, хотя окончательное решение о ее проведении пока не принято.

Золото дешевеет на 1,16%, до $4101,67 за унцию, серебро теряет 2,96%, платина снижается на 2,65%, палладий на 3,27%. Фьючерсы на медь дешевеют на 2,19%, алюминий теряет 0,69%, никель снижается на 0,83%.

Доллар опускается на 0,83%, до 80,925 рубля, юань теряет 0,80%, до 12,129 рубля. Евро дешевеет на 0,82%, до 90,803 рубля.

Среди лидеров роста “Группа Позитив” (+1,91%), “Татнефть” (+1,20%), “Роснефть” (+1,12%), “Самолет” (+1,10%) и “ФосАгро” (+0,77%).

Котировки ценных бумаг “Роснефти” и “Татнефти” поддерживает подорожание нефти. При сохранении высоких цен компании смогут получать больше валютной выручки от реализации сопоставимых объемов сырья, хотя итоговый результат будет зависеть также от курса рубля, расходов и налогов.

Для “Самолета” положительным отраслевым фоном стали сообщения о доработке законопроекта, который позволит покупателям переводить рассрочку в ипотеку без двойного учета задолженности при оценке долговой нагрузки. Это может упростить получение кредита и расчеты с застройщиками, однако речь пока идет лишь о возможных изменениях.

“ФосАгро” растет на фоне заявлений Кирилла Дмитриева о значении российских удобрений для мирового рынка и возможностях международного сотрудничества. Эти сообщения поддерживают ожидания по экспортным поставкам, однако новых контрактов или дивидендных рекомендаций пока нет.

Среди снижающихся бумаг “ТМК” (-5,06%), “Полюс” (-3,09%), “Россети” (-2,46%), “ВК” (-2,23%), АФК “Система” (-1,65%) и “РУСАЛ” (-1,50%).

На “Полюс” давят снижение стоимости золота и укрепление рубля. Сочетание этих факторов уменьшает рублевую цену реализации металла, тогда как значительная часть расходов компании остается рублевой.

ТМК резко теряет в цене в день ожидаемой публикации отчетности по РСБУ за 9 месяцев, видимо инвесторы ждут достаточно негативные результаты деятельности компании за отчётный период.

Сегодня вышли операционные результаты ММК. Производство стали за 9 месяцев увеличилось на 7,4% г/г, до 8,181 млн тонн, а продажи металлопродукции в 3 квартале выросли на 3% по сравнению со 2 кварталом, до 2,858 млн тонн. По РСБУ чистая прибыль за 9 месяцев повысилась на 40,7% г/г, до 23,4 млрд рублей, при снижении выручки на 3,9% г/г, до 375,7 млрд рублей. Однако все равно стоит учитывать, что рост прибыли отдельного юридического лица при этом не заменяет оценку консолидированных результатов группы.

Сегодня также выйдут отчеты “Диасофта”, НКХП и ТМК по РСБУ, а акционеры “Акрона” рассматривают дивиденды в размере 146 рублей на акцию.

Вчерашняя статистика Росстата показала замедление недельной инфляции до 0,05% с 0,11%, годовой до 7,15% с 7,22%. Это положительный сигнал перед заседанием регулятора, однако одной недели недостаточно для вывода об устойчивом ослаблении роста цен. Мой прогноз на завтра остается прежним и подразумевает сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

Думаю, что до конца дня рынок продолжит реагировать прежде всего на сообщения о переговорах, а дорогая нефть будет поддерживать акции нефтяных компаний. Мой прогноз по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2420-2470 пунктов. По Brent ожидаю диапазон $110-114 за баррель, по доллару - 80,5-82 рубля.