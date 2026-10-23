Freedom Global: Фондовый рынок ждёт конкретики

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 22 октября, российский фондовый рынок весь день умеренно снижался. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру понизился на 0,7%, опустившись чуть ниже 2430 пунктов, а долларовый РТС - на 0,65%.

Если несколько дней назад ожидания визита в Россию Стивена Уиткоффа были драйвером роста рынка, сегодня это же событие стало драйвером снижения. Однако подобная реакция фондового рынка, который покупает акции на слухах и продаёт на фактах, выглядит вполне нормальной после того, как значимое событие уже произошло. Теперь оптимизм от ожидания возобновления переговоров РФ, США и Украины выдохся, равно как и оптимизм от «дизельной сделки» президента Трампа с Россией. Рынок уже закладывается на результаты новых событий. Трёхсторонние переговоры возобновятся в ноябре, как заявили в Кремле, в Абу-Даби, по крайней мере, эта площадка устраивает все три стороны переговоров. Однако рынок теперь ожидает не столько самого события, сколько конкретных результатов, поэтому его реакция на поток достаточно оптимистичных сегодняшних новостей выглядела сдержанной.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обнадёжил рынок акций заявлениями о том, что до конца года может быть объявлено о ещё минимум двух российско-американских экономических проектах, но на рост рынок, не имея более конкретной информации, так и не развернулся.

Завтра Банк России обнародует очередное долгожданное для всех финансовых рынков решение по ключевой ставке и представит обновлённый макропрогноз. Консенсус аналитиков, и мы в том числе, ожидает, что регулятор снова примет решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Если сигнал рынкам будет жёстким, при совпадении этих двух факторов умеренное снижение рынка может завтра продолжиться. При этом ближайшая цель по индексу Московской биржи пока остаётся на уровне, по нашей оценке, в 2500 пунктов, и высокие цены на нефть вкупе с корпоративными новостями могут стать одним из драйверов будущего роста рынка после коррекции.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах безудержно растёт, повышаясь на 2,7%, до $111,76, за баррель. Скорее всего, в качестве реакции на новые атаки йеменских хуситов на нефтяные объекты и инфраструктуру Саудовской Аравии, а также в ожидании жёстких мер США в отношении Ирана.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции «Акрона» (+2,3%), без новостей, но, вероятно, в ожидании возможных поставок минудобрений в США, о возобновлении которых говорил даже президент США Трамп. Лидерами понижения оказались акции ТМК (-4,8%), возможно, после заявлений представителей России и Китая о том, что коммерческие аспекты строительства газопровода «Сила Байкала» будут согласованы двумя странами, предположительно, только к концу 2026 года.

Уверенное укрепление рубля продолжается. Биржевой курс пары CNY/RUB упал на 5 коп., до 12,22 руб. Пара USD/RUB снизилась на 31 коп., до 81,60 руб., а пара EUR/RUB - на 23 коп., до 91,77 руб.

По нашим прогнозам, завтра индекс Мосбиржи снова будет колебаться в диапазоне 2400-2500 пунктов. Наши ожидания по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80–82 руб., 90–92 руб. и 12–12,4 руб. соответственно.