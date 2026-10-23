Freedom Global: Драгметаллы дешевеют в ожидании решения ФРС

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

С начала торгов 23 октября цена на золото снижается на 0,8%, до $4028 за тройскую унцию (на этой неделе коррекция превысила 3%). Котировки серебра падают на 1,9%, до $53,96 за унцию. Платина и палладий дешевеют на 0,82% и 0,6% соответственно. Индекс доллара (DXY) при этом повышается на 0,18% до 101,79 пункта. Выше 100 курс держится с начала сентября, хотя в последние дни немного снизился.

Снижение котировок золота обусловлено эскалацией ближневосточного конфликта. Участники рынка закладывают в прогнозы риск ужесточения политики США в отношении Ирана, в частности расширение санкционного режима и возобновление активных боевых действий против вооруженных сил исламской республики. Также негативно на рынок драгметаллов влияют атака хуситов в Йемене, затрагивающие интересы Саудовской Аравии. Кроме того, инвестсообщество ожидает продолжения ужесточения монетарных условий Федрезервом. Медианный прогноз комитета по операциям на открытом рынке ФРС предполагает как минимум одно повышение ставки до конца года.

В этих условиях инвесторы предпочитают фиксировать позиции в золоте и перераспределять капитал в альтернативные защитные инструменты, в первую очередь в доллар США, который сочетает надежность с высокой ликвидностью. С первых дней сентября индекс доллара вырос на 2,1%, а золото подешевело более чем на 8%. Существенную роль в снижении цен на драгоценный металл сыграло и сентябрьское увеличение ставок Федрезервом. Падение цен на серебро и промышленные металлы может быть связано с неопределенностью относительно восстановления судоходства через Ормузский пролив. Решение комитета по открытым рынкам ФРС по процентным ставкам в конце сентября и сигнал, который Федрезерв направит мировым рынкам, могут определить дальнейшую динамику цен на золото как минимум до середины ноября. Повышение процентных ставок и жесткий сигнал может обусловить дальнейшее движение котировок золота вниз, и наоборот: решение о сохранении процентных ставок на том же уровне вкупе с мягким сигналом может способствовать коррекции цен на золото и металлы вверх.

По нашим оценкам, в ближайший месяц золото будет торговаться в диапазоне $3900–4200 за тройскую унцию.