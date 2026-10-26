Freedom Global: Российский рынок немного растет на ожиданиях переговоров

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск повышается на 0,18%, до 2469,06 пункта. РТС прибавляет 0,18%, поднимаясь до 965,8 пункта, а индекс голубых фишек растет на 0,13%.

Покупки проходят на фоне новых заявлений о переговорах. В выходные Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре, а сегодня президент США заявил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся “очень скоро”. Думаю, что именно эти ожидания и поддерживают интерес к российским акциям, так как они могут привести к ослаблению санкций.

Brent дешевеет на 1,80%, до $109,69 за баррель, WTI падает на 2,33%, до $100,86. Стоимость Urals снижается на 2,55%, до $103,53 за баррель. Нефть корректируется на фоне надежд на ослабление противостояния США и Ирана и сообщений о катарском посредничестве, однако сохраняющаяся угроза новых ударов ограничивает возможности дальнейшего снижения цен. Газ в Европе дорожает на 3,95%, до $1121,01 за тыс. куб/м.

Золото прибавляет 0,60%, поднимаясь до $4031,75 за унцию, серебро дорожает на 0,40%. Платина дешевеет на 0,76%, палладий теряет 1,07%. Фьючерсы на медь растут на 0,22%, алюминий прибавляет 0,36%, тогда как никель дешевеет на 0,49%.

Доллар снижается на 0,15%, до 80,324 рубля, евро теряет 0,05%, опускаясь до 90,037 рубля. Юань дешевеет на 0,11%, до 12,048 рубля. Сохранение высокой ставки поддерживает привлекательность рублевых сбережений, а для экспортеров крепкий рубль ограничивает доходы от продажи валютной выручки.

Среди лидеров роста сегодня “Софтлайн” (+3,71%), “ЭсЭфАй” (+3,28%), “ЭН+ ГРУП” (+2,70%), “Магнит” (+2,51%), “Совкомфлот” (+2,40%) и “Полюс” (+2,35%).

Котировки акций “Полюса” сегодня растут на фоне подорожания золота.

Среди снижающихся бумаг “ФосАгро” (-2,05%), “МГКЛ” (-1,95%), “Ozon” (-1,09%), “Газпром” (-0,78%), “АФК Система” (-0,68%) и “Роснефть” (-0,63%).

“ФосАгро” поздно вечером в пятницу раскрыла финансовые результаты за 9 месяцев. Выручка увеличилась на 0,98% г/г, до 446,06 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась на 67,3%, до 31,3 млрд рублей. В 3 квартале прибыль снизилась на 37,2% г/г при росте выручки на 15%. Такое расхождение между динамикой доходов и прибыли дает инвесторам повод осторожнее оценивать возможные дивиденды компании.

“Ozon” в субботу сообщил об атаке БПЛА на логистический центр в Омске и возникшем пожаре. Компания временно остановила прием поставок на объект, перераспределяет маршруты и отменяет заказы, которые невозможно доставить с других складов. Это создает риск дополнительных расходов и потери части продаж, однако размер ущерба пока не раскрыт.

Снижение стоимости нефти ухудшает внешний фон для “Роснефти”. При этом в пятницу Александр Новак сообщил, что основные объемы разрешенных поставок российского дизтоплива могут быть обеспечены ресурсами компании.

Для “Газпрома” сохраняется тема возможного возвращения поставок в Европу, так, Песков подтвердил готовность обсуждать этот вопрос при наличии спроса и свободных объемов, но новых соглашений пока нет.

Сегодня ожидаются производственные результаты “Норникеля” за 9 месяцев. Они покажут, как меняется выпуск металлов и насколько компания выполняет годовой план.

Также сегодня ожидается публикация материалов Банка России о развитии банковского сектора и заседание совета директоров “B2B-РТС” по вопросам инвестирования свободных средств и кредитной политики. Начинаются парламентский форум БРИКС в Нью-Дели и пленум ЦК Компартии Китая. Для сырьевого рынка интерес будут представлять возможные заявления о поддержке китайской экономики.

Рынок продолжает оценивать и пятничное решение ЦБ. Регулятор сохранил ставку на уровне 14%, как мы и ожидали, но повысил прогноз инфляции на конец года до 7,1-7,6%. Средняя ставка в 2027 году теперь прогнозируется в диапазоне 12,5-13,5%. Это предполагает сохранение дорогих кредитов, которые увеличивают расходы компаний на обслуживание долга и сдерживают новые инвестиции.

Отдельным фактором остается бюджет. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики и предупреждает, что их изменение может потребовать корректировки денежно-кредитной политики. Поэтому перспективы снижения ставки будут зависеть в том числе от того, как государственные расходы влияют на спрос и цены.

Думаю, что для продолжения роста индексу Мосбиржи потребуется подтверждение переговорных новостей. При отсутствии резких новостей на оставшуюся часть торгов ожидаю диапазон 2440-2500 пунктов по индексу Мосбиржи, $108-112 за баррель Brent и 80-81,5 рубля за доллар.