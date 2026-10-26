Freedom Global: Долговая нагрузка сдерживает потенциал роста акций ФосАгро

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

“ФосАгро” за 9 месяцев увеличила выручку на 1% г/г, до 446,1 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась на 67% г/г, до 31,3 млрд рублей. Расходы на серу и серную кислоту выросли в 2,5 раза, до 73,8 млрд рублей. Дополнительно прибыль уменьшили курсовые разницы, так как совокупный результат по ним сменился с прибыли в 6,4 млрд рублей на убыток в 14,4 млрд рублей.

При этом в 3 квартале результаты улучшились относительно второго. Скорректированная EBITDA, по расчету без операционных курсовых разниц, составила около 46,2 млрд рублей, а рентабельность выросла с 24,5% до 28,1%. Но за 9 месяцев EBITDA сократилась на 34% г/г, до 108,7 млрд рублей, поэтому говорить о полном восстановлении прибыли пока рано.

EV/EBITDA за последние 12 месяцев составляет примерно 7,6х, P/E - 14,6х. Выраженной недооценки по этим показателям я не вижу. Чистый долг с учетом аренды достиг 359,1 млрд рублей, или около 2,5 годовой EBITDA.

По текущим котировкам EV/EBITDA за последние 12 месяцев составляет около 7,6х, P/E - 14,7х. Выраженной недооценки акций по этим показателям мы пока не видим, особенно с учетом снижения рентабельности и отрицательного свободного денежного потока. Чистый долг с учетом аренды на конец сентября достиг 359,1 млрд рублей, или примерно 2,5 EBITDA за последние 12 месяцев, что ограничивает возможности компании по выплате дивидендов.

Несмотря на некоторое улучшение результатов в третьем квартале, мы пока осторожно оцениваем перспективы акций “ФосАгро”. Основными рисками остаются высокая стоимость сырья, отрицательный свободный денежный поток и выросшая долговая нагрузка, которая уже достигла 2,5 EBITDA. По нашим расчетам, в 2027 году скорректированная EBITDA компании может восстановиться до 170 млрд рублей при условии стабилизации затрат и сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке удобрений. Однако значительная часть денежного потока по-прежнему будет направляться на инвестиции и обслуживание долга. Поэтому существенных дивидендов в ближайшее время мы не ожидаем. С учетом финансовых результатов, текущей долговой нагрузки и наших ожиданий по восстановлению EBITDA в 2027 году мы устанавливаем целевую цену акций “ФосАгро” на уровне 6000 рублей на горизонте 12 месяцев с рекомендацией “держать”. Перспективы дальнейшего роста котировок будут зависеть прежде всего от снижения затрат на сырье, восстановления свободного денежного потока и сокращения долговой нагрузки.