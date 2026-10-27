Freedom Global: Российский фондовый рынок ускорил рост и приблизился к 2500 пунктам

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск прибавляет 1,15%, поднимаясь до 2493,03 пункта. РТС растет на 1,15%, до 975,15 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 1,15%. Российский рынок заметно ускорил рост во второй половине дня и приблизился к психологически важной отметке в 2500 пунктов.

Основную поддержку акциям продолжают оказывать ожидания дальнейшего развития переговоров по Украине и возможного смягчения отдельных санкционных ограничений. Однако конкретных договоренностей пока нет, поэтому сохраняется риск фиксации прибыли.

Brent дешевеет на 1,35%, до $110,19 за баррель, WTI снижается на 2,12%, до $101,08. Российская Urals теряет 2,04%, опускаясь до $104,07 за баррель. Нефть корректируется на фоне того, что инвесторы оценивают перспективы снижения напряженности между США и Ираном и вероятность восстановления поставок с Ближнего Востока. При этом сохраняющиеся риски новых ударов не позволяют полностью исключать очередной скачок цен. Газ в Европе дорожает на 2,51%, до $1105,48 за тыс. куб/м. Поддержку котировкам оказывает начало отопительного сезона и постепенное сокращение запасов в европейских хранилищах.

Золото прибавляет 0,75%, до $4037,77 за унцию, серебро дорожает на 0,52%, палладий растет на 0,95%. Платина дешевеет на 1,57%. Американские фьючерсы на медь прибавляют 0,27%, тогда как котировки меди в Лондоне снижаются на 0,11%. Алюминий теряет 0,14%, никель дешевеет на 1,60%, олово на 2,39%.

Доллар к вечеру прибавляет 0,06%, до 80,49 рубля, евро снижается на 0,08%, до 90,01 рубля, юань укрепляется на 0,08%, до 12,07 рубля. Поддержку рублю продолжают оказывать высокая ключевая ставка, продажи валютной выручки экспортерами в преддверии приближения налоговых платежей. Думаю, что до конца октября доллар может оставаться вблизи 80–83 рублей.

Среди лидеров роста сегодня Сургутнефтегаз (+5,10%), Россети (+4,33%), Совкомфлот (+3,78%), Мечел (+3,56) и Магнит (+3,06%). Среди бумаг второго и третьего эшелонов выделяется “Группа ЛСР” (+8,22%).

Акции Совкомфлота продолжают пользоваться спросом на ожиданиях возможного смягчения американских санкций в отношении нефтяных танкеров. Дополнительную поддержку компании могут оказать высокие ставки морских перевозок и расширение экспортных поставок нефти. При этом снижение ограничений пока остается лишь возможным сценарием.

Среди снижающихся бумаг ФосАгро (-1,79%), НК Роснефть (-0,17%), Газпром (-0,09%) и МТС (-0,09%).

Наибольшее давление сохраняется на акции ФосАгро после публикации финансовой отчетности за 9 месяцев. Главная проблема компании заключается не столько в снижении чистой прибыли на 67% г/г, сколько в резком увеличении производственных расходов и долговой нагрузки. Затраты на серу и серную кислоту выросли в 2,5 раза, до 73,8 млрд рублей, а чистый долг достиг 353,4 млрд рублей. Отрицательный свободный денежный поток ограничивает возможности для дивидендных выплат. Поэтому, несмотря на восстановление отдельных финансовых показателей в 3 квартале, инвесторы пока осторожно оценивают перспективы компании.

Норникель сегодня опубликовал операционные результаты за 9 месяцев. Производство никеля выросло на 4% г/г, до 146,1 тыс. тонн, выпуск меди практически не изменился, а производство палладия и платины сократилось на 4% г/г и 2% г/г соответственно. При этом 3 квартал оказался значительно сильнее 2, так как выпуск никеля увеличился на 41%, палладия на 25%, а платины на 32%. Компания подтвердила годовой производственный прогноз. Считаю результаты умеренно позитивными, поскольку восстановление объемов выпуска повышает вероятность выполнения годового плана. Однако дальнейшая динамика акций будет зависеть прежде всего от цен на металлы, долговой нагрузки и свободного денежного потока.

Сегодня также ожидается публикация материалов Банка России о развитии банковского сектора и заседание совета директоров “B2B-РТС” по вопросам размещения временно свободных средств. Продолжается парламентский форум БРИКС в Нью-Дели, а в Китае проходит пленум ЦК Компартии. Для сырьевых рынков важными могут стать заявления китайских властей относительно мер поддержки экономики и промышленного спроса.

Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 2500 пунктов. Ее уверенное преодоление может открыть дорогу к 2520–2550 пунктам, но для этого потребуются новые позитивные новости. При отсутствии существенных изменений внешнего фона в ближайшие торговые сессии ожидаю движение индекса в диапазоне 2460-2520 пунктов, Brent в коридоре $108-112 за баррель, доллара в районе 80–82 рубля.