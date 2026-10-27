Freedom Global: Российский рынок преодолел отметку 2500 пунктов на геополитическом позитиве

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 27 октября растет на 0,87%, до 2513,21 пункта, впервые с июня закрепляясь выше отметки 2500 пунктов. РТС прибавляет 0,87%, поднимаясь до 983,62 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 0,98%.

Покупки продолжаются на фоне ожиданий возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины в ноябре. Дополнительным положительным сигналом стало вступившее сегодня в силу локальное перемирие в районе Алешек Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Хотя речь пока идет только об ограниченной договоренности, инвесторы надеются на дальнейшее продвижение переговоров. Также недавно в Bloomberg напечатали, что Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования в Украине. Именно геополитические ожидания сейчас перевешивают негатив от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

Нефть марки Brent дорожает на 0,31%, до $111,08 за баррель, WTI прибавляет 0,22%, поднимаясь до $101,98. Стоимость Urals повышается на 0,89%, до $116 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сохраняющиеся риски перебоев поставок с Ближнего Востока. При этом состоявшиеся в Тегеране переговоры представителей Ирана, Саудовской Аравии, Турции и Пакистана усилили надежды на снижение напряженности, но новые атаки хуситов и сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив пока не позволяют рассчитывать на устойчивое снижение нефтяных цен. Газ в Европе дорожает на 0,16%, до $1098,85 за тыс. куб/м.

Золото дешевеет на 0,72%, до $4009,27 за унцию, серебро теряет 2,05%, платина снижается на 2,91%, палладий на 3%. При этом промышленные металлы преимущественно дорожают. Фьючерсы на медь прибавляют 0,91%, алюминий растет на 0,38%, никель - на 0,35%.

Доллар снижается на 0,21%, до 80,432 рубля, евро теряет 0,54%, опускаясь до 89,608 рубля. Юань дешевеет на 0,18%, до 12,064 рубля. Рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок и продажи экспортной выручки в рамках налогового периода.

Среди лидеров роста сегодня МКПАО “ВК” (+4,38%), “Московская биржа” (+3,38%), “ЛУКОЙЛ” (+2,01%), “Ростелеком” (+1,65%) и “Газпром” (+1,51%).

Бумаги “Московской биржи” дорожают на фоне общего оживления торгов и ожиданий увеличения комиссионных доходов. Сегодня площадка расширила доступность двух биржевых фондов денежного рынка в юанях, допустив их к утренней сессии. С 31 октября эти инструменты станут доступны и на торгах выходного дня. Для биржи расширение линейки инструментов создает дополнительные возможности увеличения оборотов.

“ЛУКОЙЛ” получает поддержку от дорогой нефти и ожиданий дальнейшего смягчения санкционных ограничений. На прошлой неделе Минфин США продлил до 21 ноября лицензию на переговоры о продаже зарубежных активов компании. Это дает дополнительное время для согласования сделки, хотя вопрос о покупателе и условиях продажи остается открытым.

“Ростелеком” сегодня размещает облигации объемом 15 млрд рублей с плавающим купоном на уровне ключевой ставки плюс 1,35 п.п. Высокий спрос на выпуск ранее позволил увеличить объем привлечения с первоначальных 10 млрд рублей.

Для акций “Газпрома” положительным фактором выступают высокие европейские цены на газ и проходящий сегодня в Москве саммит Форума стран экспортеров газа.

Среди снижающихся бумаг “Полюс” (-1,59%), “Селигдар” (-1,02%), “ММК” (-0,93%), “Сегежа Групп” (-0,86%) и “НЛМК” (-0,54%).

Акции “Полюса” и “Селигдара” снижаются на фоне падения мировых цен на золото. Дополнительное давление оказывают сообщения о возможном усилении налоговой нагрузки. Накануне Счетная палата назвала недостаточным действующее налогообложение добычи драгоценных металлов и поставила под сомнение обоснованность пониженной ставки налога на сверхдоходы для золотодобытчиков в размере 20% вместо 30%. Для “Полюса” этот вопрос особенно чувствителен с учетом ранее объявленной приостановки дивидендов до 2030 года. “Селигдар” также предупредил о возможном увеличении капитальных затрат из-за изменений утилизационного сбора на горнодобывающее оборудование.

На бумаги “Сегежа Групп” продолжает давить высокая долговая нагрузка. Компания недавно разместила облигации с купоном 21% годовых, что свидетельствует о сохранении высокой стоимости привлечения финансирования. При действующей ключевой ставке расходы на обслуживание долга остаются существенным ограничением для восстановления финансовых результатов.

Сегодня проходит День инвестора Henderson, на котором руководство обсуждает результаты за 9 месяцев и планы до конца года. Ранее компания сообщила об увеличении выручки за 3 квартал на 5%, до 7,2 млрд рублей, при этом продажи через маркетплейсы сократились на 13,6%. Инвесторов прежде всего интересуют перспективы восстановления темпов роста продаж и улучшения рентабельности.

Также сегодня совет директоров “Займера” рассматривает вопрос о дивидендах за 9 месяцев. Компания планирует раскрыть рекомендованный размер выплаты 28 октября одновременно с публикацией финансовой отчетности за 3 квартал. Кроме того, проходят судебные слушания по иску банка “Ак Барс” к “Евротрансу” на 2,3 млрд рублей. Банк России сегодня должен опубликовать обзор “Денежные агрегаты и кредит экономике”.

Отдельное внимание привлекает саммит Форума стран-экспортеров газа в Москве. Владимир Путин выступит на пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с руководством Ирана и Катара. Возможные заявления о ситуации на мировом газовом рынке и перспективах международного энергетического сотрудничества могут повлиять на настроения инвесторов.

Думаю, что после преодоления отметки 2500 пунктов индекс Мосбиржи может продолжить движение в сторону 2530-2550 пунктов, однако для закрепления на этих уровнях потребуются новые положительные новости о переговорах. При отсутствии резких изменений внешнего фона на оставшуюся часть торгов ожидаю диапазон 2490-2550 пунктов по индексу Мосбиржи, $109-114 за баррель Brent и 80-81,5 рубля за доллар.