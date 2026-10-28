Freedom Global: Российский фондовый рынок завершает день ростом на фоне заявлений Путина

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск прибавляет 0,79% и поднимается до 2511,26 пункта. РТС растет на 0,74%, до 982,36 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 0,96%. Во второй половине дня рынок удержал рост выше 2500 пунктов, хотя темпы подъема были уже спокойнее, чем в середине торговой сессии.

Главную поддержку российскому рынку сегодня оказали сразу несколько важных геополитических новостей. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине и договорились продолжить прямые контакты. На этих сообщениях индекс Мосбиржи поднимался выше 2520 пунктов, обновив максимум с июня. Дополнительный импульс рынку придало выступление Путина на Форуме стран экспортеров газа в Москве, где президент сообщил, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с американскими партнерами в Арктике, в том числе в газовой отрасли.

Brent к вечеру снижается на 1,39%, до $109,20 за баррель, WTI дешевеет на 1,70%, до $100,03. Российская Urals теряет 2,11%, опускаясь до $111,96 за баррель. Газ в Европе остается очень дорогим, хотя к вечеру TTF снижается на 1,13%, до $1084,66 за тыс. куб/м.

Золото растет на 0,86%, до $4072,97 за унцию, серебро прибавляет 0,37%, тогда как платина снижается на 0,53%, а палладий теряет 2,05%. В промышленных металлах динамика умеренно позитивная, алюминий растет на 1,62%, медь в США на 1,62%, в Лондоне на 0,83%, никель прибавляет 0,21%, олово 0,78%.

Рубль к вечеру укрепляется, доллар снижается на 0,33%, до 80,34 рубля, евро падает на 0,60%, до 89,55 рубля, юань опускается на 0,26%, до 12,06 рубля. Российскую валюту поддерживают высокий уровень ставки, продажи экспортной выручки и приближение налогового периода.

Среди лидеров роста сегодня МКПАО ВК (+5,18%), Аэрофлот (+3,56%), Московская биржа (+3,25%), Группа Позитив (+2,75%) и Газпром (+2,11%).

Бумаги Газпрома пользовались спросом на фоне саммита стран экспортеров газа и выступления Владимира Путина, который вновь подчеркнул значимость России для мирового газового рынка.

Акции Аэрофлота растут на ожиданиях возможного смягчения санкций, восстановления международных маршрутов и увеличения пассажиропотока.



Бумаги Московской биржи поддерживает общий рост фондового рынка, который сопровождается увеличением торговых оборотов и интереса инвесторов к российским акциям, что в перспективе может увеличить комиссионные проценты компании.

В числе аутсайдеров Полюс (-2,02%), ММК (-2,03%), ИнтерРАО (-1,59%), АЛРОСА (-1,81%) и Самолет (-1,32%). Во втором-третьем эшелоне выделяется МГКЛ, чьи акции падают еще на 9,98%.

Отдельно стоит отметить продолжающееся падение МГКЛ, по данным РБК, распродажа ускорилась после сообщений о блокировке ФНС счетов ряда дочерних структур и делах о банкротстве в отношении части из них, поэтому бумаги остаются под сильным давлением.

Из событий дня стоит выделить День инвестора Henderson по итогам 3 квартала, а также заседание совета директоров Займера, в повестке которого стоит вопрос дивидендов за 9 месяцев 2026 года. Кроме того, Банк России должен опубликовать обзор ”Денежные агрегаты и кредит экономике”. Если по Займеру и Henderson появятся конкретные новые ориентиры или решения, бумаги могут отреагировать уже на вечерней сессии или завтра утром.

На завтрашней торговой сессии жду движения индекса в диапазоне 2450-2550 пунктов, Brent - в коридоре $107-111 за баррель, доллара - в районе 80-82 рублей.