Freedom Global: Совет директоров “Займера” рекомендовал выплатить акционерам почти всю квартальную прибыль

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Совет директоров “Займера” рекомендовал дивиденды 7,14 рубля на акцию, почти всю квартальную прибыль. При текущей цене в 131 рубль доходность выплаты составит 5,45% до налога, если ее утвердят акционеры.

Прибыль за 3 квартал выросла на 48% к предыдущему, до 716 млн рублей, но за 9 месяцев упала на 49,5% г/г, до 1,64 млрд. Квартальный результат улучшили сокращение чистых прочих операционных расходов на 105 млн рублей и расходов по налогу на прибыль на 101 млн. Сокращение выдач и продажа просрочки снизили расходы на резервы. Процентные доходы уменьшились на 11% за квартал, а маржа после резервов - на 2%.

Убыток “Евроальянса” сократился на 16% г/г, до 177 млн рублей. Денежные средства группы составляют 3,8 млрд рублей, кредиты и займы 6 млн.

При капитализации 13,1 млрд рублей P/E за последние 12 месяцев составляет 4,8x, P/B 0,93x. Если прибыль бизнеса без банка удержится на уровне 3 квартала, а средний квартальный убыток банка снизится примерно до 140 млн рублей, группа может заработать около 3 млрд за ближайший год. В модели с квартальными выплатами всей прибыли, нулевым дальнейшим ростом и ставкой дисконтирования 20% годовых справедливая стоимость капитала составляет около 16 млрд рублей, или 160 рублей на акцию. Поэтому мы и сохраняем свой прежний таргет 160 рублей и рекомендацию “держать”. Потенциал роста цены составляет 22% без учета дивидендов. Дальнейшее снижение процентных доходов потребует пересмотра прогноза прибыли.