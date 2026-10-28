Freedom Global: Ozon показал рекордную EBITDA, несмотря на многомиллиардные потери от атак на склады

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Финансовые результаты Ozon за 3 квартал 2026 года оказались значительно лучше ожиданий. Выручка компании выросла на 63% г/г, до 421,2 млрд рублей, оборот (GMV) увеличился на 42%, до 1,56 трлн рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 124%, до 93 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 3,7 млрд рублей (+25% г/г), несмотря на существенные разовые убытки.

Особенно сильные результаты показал сегмент электронной коммерции, EBITDA которого увеличилась на 179%, до 65,4 млрд рублей, а рентабельность по отношению к GMV выросла с 2,1% до 4,2%. Количество заказов увеличилось на 76%, до 1,18 млрд. Финтех также продолжает быстро расти, его выручка прибавила 57%, достигнув 85,2 млрд рублей, а EBITDA выросла на 52%, до 27,5 млрд рублей.

При этом атаки БПЛА с августа затронули 11 логистических объектов компании. Ozon признал 30,1 млрд рублей убытков, которые не учитываются в скорректированной EBITDA, но повлияли на чистую прибыль. Часть ущерба застрахована, однако размер компенсаций пока неизвестен. Дополнительным риском остаётся рост стоимости кредитного риска Финтеха с 10,6% до 14,3%.

За 9 месяцев Ozon заработал уже 199,7 млрд рублей скорректированной EBITDA, практически выполнив прежний годовой ориентир в 200 млрд рублей. С учётом результатов 3 квартала мы повышаем собственную оценку EBITDA на 2026 год до 265-280 млрд рублей.

Сохраняем целевую цену акций Ozon на уровне 4 700 рублей с рекомендацией “держать”. Наша оценка предполагает капитализацию около 1,02 трлн рублей, или примерно 3,7 годовой скорректированной EBITDA при прогнозе 275 млрд рублей. Потенциал роста от текущих котировок составляет около 27%. Пока не повышаем таргет из-за сохраняющихся рисков новых атак на логистическую инфраструктуру и ухудшения качества кредитного портфеля.