Freedom Global: Российский рынок завершает октябрь вблизи отметки 2500 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 30 октября снижается на 0,14%, до 2488,91 пункта, РТС также теряет 0,14%, опускаясь до 971,83 пункта, а индекс голубых фишек снижается на 0,15%.

Геополитические ожидания продолжают влиять на настроения инвесторов. Москва и Вашингтон обсуждают возможность снятия американских санкций с РФПИ, однако дата трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не согласована. Отсутствие конкретных решений ограничивает потенциал роста рынка.

Нефть марки Brent дорожает на 1,60%, до $116,86 за баррель, WTI прибавляет 1,59%, достигая $103,63, тогда как Urals снижается на 8,05%, до $103,38. Газ в Европе дорожает на 3,88%, до $1178,21 за тыс. куб. м.

Золото снижается на 0,72%, до $3992,33 за унцию, серебро теряет 2,59%, платина дешевеет на 2,44%, палладий на 1,99%. Среди промышленных металлов алюминий дорожает на 0,32%, никель прибавляет 0,13%, медь снижается на 0,58%.

Рубль сегодня заметно укрепляется на фоне высоких нефтяных цен и поступления экспортной выручки. Доллар дешевеет на 1,34%, до 80,13 рубля, евро теряет 1,08%, опускаясь до 89,69 рубля, юань снижается на 1,23%, до 12,05 рубля.

Среди лидеров роста сегодня акции VK (+4,97%), Юнипро (+2,40%), РусГидро (+1,84%), АФК Системы (+1,81%) и ЛСР (+1,07%).

Акции РусГидро дорожают после публикации сильной отчетности по РСБУ за 9 месяцев. Выручка компании увеличилась на 20% г/г, до 224,1 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 62,2%, до 71,1 млрд рублей. Однако увеличение кредитного портфеля до 696,7 млрд рублей и мораторий на дивиденды ограничивают привлекательность бумаг.

Акции ЛСР продолжают демонстрировать повышенную волатильность после решения совета директоров об обратном выкупе до 5,15 млн акций по цене 675 рублей. При этом цена выкупа ниже текущих котировок, что ограничивает дальнейший потенциал роста.

Среди лидеров снижения сегодня МКБ (-1,64%), Совкомфлот (-1,60%), ЭН+ Груп (-1,34%), Ozon (-1,15%) и Мосбиржа (-1,15%).

Акции ЭН+ снижаются на фоне сообщений о новом судебном иске миноритариев “Русала” против En+ и Олега Дерипаски в Лондоне. Корпоративный спор усиливает неопределенность для инвесторов.

Акции Ozon корректируются после недавнего роста на сильной отчетности.

Сегодня ВТБ отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 3 квартал на 82,3% г/г, до 182,3 млрд рублей, а за 9 месяцев на 7%, до 407,5 млрд рублей. Чистые процентные доходы за 9 месяцев выросли в 2,3 раза, до 625,4 млрд рублей. Банк подтвердил прогноз годовой прибыли на уровне 600 млрд рублей. Сохраняем рекомендацию “держать” с целевой ценой 83 рубля за акцию.

“Лента” увеличила квартальную выручку на 34,3% г/г, до 359,3 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась на 29,8%, до 5,74 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась с 7,3% до 6,1%, а отношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,4х. Рост расходов и долговой нагрузки ограничивает потенциал дивидендных выплат. Подтверждаем рекомендацию “держать” с целевой ценой 2400 рублей за акцию.

“Мать и дитя” увеличила выручку за 3 квартал на 24,1% г/г, до 14,4 млрд рублей, а за 9 месяцев на 27%, до 39,2 млрд рублей. Рост обеспечили увеличение спроса на медицинские услуги и приобретение новых клиник.

Кроме того, “Интер РАО” отчиталась о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев на 14,3%, до 16,6 млрд рублей, при увеличении выручки на 10,1%, до 47,1 млрд рублей.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить технический дефолт МГКЛ по выплате купона облигаций серии 001Р-07. На этом фоне акции компании продолжили стремительно дешеветь, потеряв утром еще около 10%.

Из макроэкономических событий стоит выделить оценку первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в декабре всего на 0,25 п.п. в 25-30%. Это подтверждает ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

Сегодня также последний день покупки акций “Акрона” с правом на дивиденды в размере 146 рублей на бумагу.

На мой взгляд, российский рынок завершает октябрь в состоянии неопределенности. Сильные корпоративные отчеты поддерживают отдельные акции, однако высокая ключевая ставка и отсутствие геополитических договоренностей сдерживают рост. До конца торгов ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2550 пунктов, Brent в районе $113-118 за баррель, доллара в коридоре 79-81 рубль.