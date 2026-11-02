Freedom Global: Российский рынок начал ноябрь со снижения на фоне падения цен на нефть

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 2 ноября снижается на 0,95%, до 2489,09 пункта, РТС также теряет 0,95%, опускаясь до 973,35 пункта, а индекс голубых фишек снижается на 1,06%.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает ответа Вашингтона относительно даты трехсторонних переговоров России, США и Украины. При этом, по его словам, Владимир Зеленский через различные каналы передает сигналы о готовности к диалогу с Владимиром Путиным. Кроме того, по информации WSJ, США рассматривают возможность восстановления поставок российского трубопроводного газа в Европу через Украину.

Нефть марки Brent дешевеет на 4,47%, до $108,36 за баррель, WTI теряет 4,36%, опускаясь до $99,58, Urals снижается на 3,46%, до $100,35. Газ в Европе дешевеет на 2,84%, до $1157,53 за тыс. куб. м.

Золото дорожает на 0,23%, до $3907,75 за унцию, серебро прибавляет 2,29%, платина дешевеет на 0,21%, палладий - на 1,24%. Среди промышленных металлов алюминий дорожает на 0,14%, никель прибавляет 1,22%, медь растет на 0,85%.

Рубль сегодня ослабевает на фоне снижения нефтяных котировок и завершения октябрьского налогового периода. Доллар дорожает на 0,84%, до 80,98 рубля, евро прибавляет 1,35%, достигая 90,86 рубля, юань растет на 0,96%, до 12,19 рубля.

Среди лидеров роста сегодня акции VK (+15,21%), Селигдара (+5,82%), Ростелекома (+2,43%), Мосэнерго (+2,16%) и привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (+1,39%).

Акции VK продолжают дорожать после публикации сильной отчетности за 3 квартал. Выручка компании выросла на 21% г/г, до 47 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 22%, до 6,2 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 3,6х на конец 2025 года до 2,7х. Утром котировки поднимались более чем на 24%, из-за чего Мосбиржа проводила дискретный аукцион. Дополнительную поддержку бумагам оказывают ожидания роста спроса на облачные сервисы VK Cloud и развития мессенджера Max.

Акции Селигдара растут на фоне сильных производственных результатов за 9 месяцев. Выпуск золота увеличился на 16% г/г, до рекордных 7,13 тонны, в том числе благодаря запуску золотоизвлекательной фабрики Хвойное.

Акции Ростелекома поддерживает сообщение о планах строительства защищенных подземных дата-центров. По информации “Ведомостей”, компания ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Норникелем.

Среди лидеров снижения сегодня привилегированные акции Татнефти (-2,12%), Интер РАО (-1,64%), обыкновенные бумаги Татнефти (-1,90%), РУСАЛ (-1,61%) и МКБ (-0,97%).

Акции Татнефти снижаются на фоне падения мировых цен на нефть более чем на 4%. Давление на нефтяные котировки оказывают сообщения о дипломатических контактах по урегулированию ближневосточного конфликта, хотя страны ОПЕК+ на встрече 1 ноября сохранили действующие квоты на добычу на декабрь.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить отчетность Газпром нефти по РСБУ за 9 месяцев. Выручка компании увеличилась на 10,1% г/г, до 2,4 трлн рублей, чистая прибыль выросла на 28,2%, до 369 млрд рублей.

“Ростелеком” увеличил выручку по РСБУ за 9 месяцев на 6,6% г/г, до 368,24 млрд рублей, однако получил чистый убыток в размере 15,41 млрд рублей против прибыли 13,52 млрд рублей годом ранее. При этом отчетность по РСБУ не отражает результаты всей группы и не позволяет полноценно оценить её финансовое положение.

“Европлан” увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев с 1 млрд до 8,7 млрд рублей, несмотря на снижение выручки с 46,47 млрд до 32,66 млрд рублей. Значительную часть прибыли обеспечили доходы от участия в других организациях, увеличившиеся до 6,3 млрд рублей.

Совет директоров “ФосАгро” рекомендовал выплатить дивиденды в размере 309 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 68,7%, до 21,77 млрд рублей, а выручка снизилась на 61,4%, до 25,1 млрд рублей.

Среди других событий стоит выделить сообщения о возможном применении к девелоперу “Самолет” нового механизма финансового оздоровления с реструктуризацией задолженности на срок до четырех лет. По информации “Ведомостей”, крупнейшие банки-кредиторы согласовали основные параметры программы, однако окончательное решение пока не принято.

Из макроэкономических событий стоит отметить решение стран ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти на декабрь. Кроме того, российское правительство продлило до 31 января 2027 года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эти меры направлены на стабилизацию нефтяного рынка и внутреннего топливного снабжения.

Сегодня “Мосэнерго” планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев, “Аэрофлот” и “Европлан” отчетность по РСБУ. Московская биржа представит данные об объемах торгов за октябрь. Также сегодня закрывается реестр акционеров “Акрона” для получения дивидендов в размере 146 рублей на акцию.

На мой взгляд, российский рынок начал ноябрь под давлением падения мировых цен на нефть и отсутствия конкретных результатов геополитических переговоров. До конца торгов ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2520 пунктов, Brent в районе $106-111 за баррель, доллара в коридоре 80-82 рубля.