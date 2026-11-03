Freedom Global: Российский рынок начал ноябрь падением более чем на 2% на фоне обвала нефтяных котировок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снижается на 2,27%, до 2455,87 пункта. РТС теряет 2,78%, опускаясь до 955,45 пункта, а индекс голубых фишек снижается на 2,44%.

Российский фондовый рынок начал ноябрь с резкого падения на фоне обвала мировых цен на нефть и фиксации прибыли после роста в конце октября. Дополнительное давление на акции оказывает отсутствие конкретных результатов переговоров по украинскому конфликту. Сегодня помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает ответа Вашингтона относительно даты трехсторонней встречи России, США и Украины. При этом Владимир Зеленский, по его словам, через различные каналы передает сигналы о готовности к диалогу с Владимиром Путиным. Однако сроки проведения переговоров пока не согласованы.

Нефть к вечеру резко дешевеет. Brent теряет 6,57%, опускаясь до $105,97 за баррель, WTI снижается на 6,56%, до $97,28. Российская Urals дешевеет на 5,83%, до $97,89. Давление на нефтяные котировки оказывают сообщения о продолжении переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, которые снижают опасения относительно перебоев с поставками. Дополнительным негативным фактором стали слабые данные по деловой активности в промышленности Китая. Европейский газ на хабе TTF после продолжительного роста дешевеет на 7,98%, до $1095,91 за тыс. куб. м.

На рынке драгоценных металлов преобладает положительная динамика. Золото дорожает на 2,10%, до $3955,97 за унцию, серебро прибавляет 3,80%, платина растет на 1,56%, палладий на 0,03%. Среди промышленных металлов алюминий дорожает на 0,37%, медь на 1,26%, никель на 2,15%.

Доллар дорожает на 1,19%, до 81,25 рубля, евро прибавляет 1,58%, достигая 91,05 рубля, юань растет на 1,29%, до 12,23 рубля. Давление на российскую валюту оказывает резкое снижение нефтяных котировок и завершение октябрьского налогового периода.

Среди лидеров роста сегодня МГКЛ (+27,06%), Селигдар (+5,84%), Ростелеком (+4,26%), Мечел (+1,58%) и Полюс (+1,55%).

Акции МГКЛ резко дорожают после обвала почти на 54% за прошлую неделю. Поддержку бумагам оказывает решение Московской биржи ограничить короткие продажи с 3 ноября и полностью запретить их с 5 ноября. Однако финансовые проблемы компании сохраняются. На прошлой неделе МГКЛ допустила технический дефолт по купонным выплатам на 24,66 млн рублей, а ранее появилась информация о блокировке счетов дочерних структур со стороны ФНС. Поэтому сегодняшнее восстановление котировок пока носит преимущественно спекулятивный характер.

Акции Ростелекома растут после сообщений о планах строительства защищенных подземных дата-центров. По информации “Ведомостей”, компания обсуждает возможность сотрудничества с Норникелем.

Среди лидеров снижения сегодня РУСАЛ (-4,93%), ФосАгро (-4,88%), привилегированные акции Татнефти (-4,52%), обыкновенные бумаги Татнефти (-4,42%) и Интер РАО (-3,93%).

Акции Татнефти оказались под давлением обвала нефтяных котировок более чем на 6%, который ухудшает ожидания по экспортной выручке и будущим финансовым результатам компании. По той же причине снижаются бумаги других представителей нефтегазового сектора.

Корпоративный календарь сегодня был насыщенным. Аэрофлот сократил чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев на 95,1% г/г, до 6,3 млрд рублей, при этом выручка выросла на 7,9%, до 613,4 млрд рублей. Столь резкое падение прибыли во многом связано с курсовыми разницами. Без учета валютной переоценки прибыль составила 14,7 млрд рублей против 25,8 млрд рублей годом ранее.

Мосэнерго увеличило выручку по МСФО за девять месяцев на 16,5% г/г, до 225,22 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась на 48,3%, до 6,18 млрд рублей, EBITDA снизилась на 21,4%, до 16,64 млрд рублей. Основной причиной ухудшения финансовых результатов стал опережающий рост операционных расходов, прежде всего затрат на топливо.

Европлан увеличил чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев в 8,7 раза, до 8,7 млрд рублей, несмотря на сокращение выручки почти на 30%, до 32,66 млрд рублей. Существенную поддержку прибыли оказал рост доходов от участия в других организациях с 1,5 млрд до 6,3 млрд рублей. При этом новый лизинговый бизнес компании за девять месяцев вырос на 28% г/г, до 90,8 млрд рублей.

Среди других событий стоит выделить решение правительства продлить до 31 января 2027 года ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Мера направлена на стабилизацию внутреннего топливного рынка. Кроме того, страны ОПЕК+ решили сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре.

Сегодня также закрылся реестр акционеров Акрона для получения дивидендов в размере 146 рублей на акцию.

На ближайшей торговой сессии ожидаю движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2420–2490 пунктов, Brent в коридоре $103–109 за баррель, доллара в районе 80–83 рублей. Если нефтяные котировки продолжат снижение, индекс может проверить на прочность уровень 2400 пунктов. Для восстановления рынка необходимы стабилизация цен на энергоносители и конкретные новости о сроках предстоящих переговоров.