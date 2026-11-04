Freedom Global: Российский рынок продолжает снижение на фоне падения нефтяных котировок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снижается на 0,52%, до 2442,79 пункта. РТС теряет 1,37%, опускаясь до 942,25 пункта, а индекс голубых фишек снижается на 0,61%.

Brent теряет 1,23%, опускаясь до $103,48 за баррель, WTI снижается на 0,52%, до $95,94. Российская Urals дешевеет на 8,69%, до $87,63. Нефтяной рынок остается под давлением после вчерашнего резкого падения котировок. Газ на хабе TTF снижается на 2,76%, до $1053,81 за тыс. куб. м.

На рынке драгоценных металлов преобладает отрицательная динамика. Золото торгуется вблизи $3946 за унцию практически без изменений, серебро дешевеет на 1,22%, платина - на 0,35%, палладий - на 2,45%. Среди промышленных металлов алюминий теряет 1,91%, медь - 1,70%, никель - 0,69%.

Доллар дорожает на 0,16%, до 81,38 рубля, евро прибавляет 0,14%, достигая 91,10 рубля, тогда как юань дешевеет на 0,16%, до 12,20 рубля. Российская валюта остается относительно устойчивой, несмотря на падение нефтяных котировок. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи экспортной выручки и сдержанный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Сегодня также стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, позднее информацию подтвердил Кремль. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Среди лидеров роста сегодня РусГидро (+6,67%), Группа Позитив (+5,41%), Самолет (+3,39%), Ozon (+3,00%) и МКБ (+2,36%).

Бумаги Ozon восстанавливаются после вчерашнего снижения. Поддержку котировкам продолжают оказывать сильные финансовые результаты за 3 квартал. Выручка компании увеличилась на 63% г/г, до 421,2 млрд рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 124%, до 93 млрд рублей.

Среди лидеров снижения сегодня VK (-5,18%), Ростелеком (-4,56%), привилегированные акции Мечела (-3,33%), Совкомфлот (-3,02%) и РУСАЛ (-2,45%).

Акции VK корректируются после стремительного роста на предыдущих торговых сессиях. Только вчера бумаги компании подорожали более чем на 30%, а за два дня прибавили свыше 50%. Сегодня инвесторы фиксируют прибыль.

По той же причине снижаются акции Ростелекома, которые вчера получили поддержку после сообщений о планах строительства защищенных подземных дата-центров.

Акции Совкомфлота оказались под давлением новости о предстоящей продаже государственного пакета. Росимущество начало отбор организатора продажи 7,8% минус одной акции компании. По текущим рыночным оценкам, сделка может принести бюджету около 15 млрд рублей. Инвесторы опасаются, что появление такого крупного пакета на рынке приведет к дополнительному давлению на котировки. При этом государство сохранит контроль над компанией.

Бумаги РУСАЛа продолжают дешеветь на фоне снижения цен на промышленные металлы. Дополнительное давление оказывает неопределенность относительно перспектив мирового спроса на алюминий.

Среди других заметных событий стоит выделить новое падение акций МГКЛ. В течение дня бумаги компании теряли более 20%, после чего Московская биржа провела дискретный аукцион. Поводом стал второй технический дефолт компании по купонным выплатам на сумму 20,14 млн рублей. Несмотря на ограничения коротких продаж, инвесторы продолжают избавляться от акций из-за опасений дальнейшего ухудшения финансового положения эмитента.

Совет директоров Яндекса рассматривает вопрос определения цены размещения дополнительных 11 млн обыкновенных акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников. Дополнительный выпуск составляет около 2,8% уставного капитала компании.

СПБ Биржа сообщила, что совокупный объем торгов ценными бумагами в октябре увеличился на 3,7%, до 970,4 млрд рублей. Кроме того, торговая площадка расширяет линейку неоактивов на акции иностранных компаний, включая NVIDIA, Micron и Alphabet.

Завтра, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи пройдут в формате сессии выходного дня. Пониженная ликвидность может усилить колебания котировок.

На ближайшей торговой сессии ожидаю движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов, Brent в коридоре $101–107 за баррель, доллара в районе 80–83 рублей. Сохранение давления на нефтяные котировки может привести к снижению индекса до 2400 пунктов. Поддержку рынку способны оказать стабилизация цен на нефть и новые позитивные сигналы в преддверии переговоров 10–11 ноября.