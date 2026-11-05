Freedom Global: Российский рынок удерживается вблизи 2440 пунктов, несмотря на падение нефтяных котировок

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск растет на 0,06%, до 2443,44 пункта. РТС также прибавляет 0,06%, достигая 942,5 пункта, а индекс голубых фишек снижается на 0,01%.

Российский фондовый рынок завершает праздничный день практически без изменений, несмотря на продолжающееся падение нефтяных котировок. Сегодня торги проходят в формате дополнительной сессии выходного дня в связи с Днем народного единства. Пониженная активность инвесторов ограничивает движение индексов, при этом отдельные акции демонстрируют заметный рост.

Brent дешевеет на 2,53%, до $100,99 за баррель, WTI теряет 2,52%, опускаясь до $93,67. Газ на европейском хабе TTF дешевеет на 4,48%, до $1031,77 за тыс. куб. м.

На рынке драгоценных металлов наблюдается уверенный рост. Золото дорожает на 2,62%, до $4032,94 за унцию, серебро прибавляет 4,41%, достигая $52,01. Платина растет на 4,26%, палладий - на 6,31%. Повышенный спрос на драгоценные металлы связан с сохраняющейся геополитической неопределенностью и результатами промежуточных выборов в США. Среди промышленных металлов алюминий прибавляет 0,50%, никель дорожает на 2,34%, тогда как медь дешевеет на 0,28%.

Доллар дорожает на 0,06%, до 81,34 рубля, евро прибавляет 0,43%, достигая 91,40 рубля, тогда как юань дешевеет на 0,28%, до 12,19 рубля.

Основным геополитическим событием остаются предстоящие 10–11 ноября трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет посвящена вопросам безопасности и взаимным гарантиям безопасности, а обсуждения пройдут за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Инвесторы сохраняют надежды на продвижение переговорного процесса, однако отсутствие конкретных договоренностей сдерживает покупки.

Дополнительное внимание привлекают результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. Это может осложнить Дональду Трампу проведение экономической политики, однако существенных изменений американского курса в отношении России в ближайшее время ожидать не стоит.

Среди наиболее заметных лидеров роста сегодня акции Полюса (+2,94%), ЮГК (+2,90%), Селигдара (+2,76%), VK (+2,73%) и ЛСР (+2,36%).

Акции Полюса, ЮГК и Селигдара растут вслед за мировыми ценами на золото. Подорожание драгоценного металла улучшает перспективы выручки и прибыльности золотодобывающих компаний. Дополнительный интерес к бумагам сектора связан с восстановлением спроса на защитные активы.

Среди наиболее заметных снижений в ликвидных бумагах Роснефть (-1,19%), Ozon (-0,92%), Газпром (-0,82%), Магнит (-0,77%) и Сургутнефтегаз (-0,64%).

Акции Роснефти и других нефтегазовых компаний остаются под давлением падения мировых цен на нефть. Котировки Brent за несколько торговых сессий потеряли более $10 за баррель, что ухудшает ожидания инвесторов относительно экспортной выручки и будущих финансовых результатов нефтяников.

Отдельно стоит отметить продолжающееся снижение акций МГКЛ. Бумаги компании остаются под давлением после технических дефолтов по купонным выплатам и сообщений о финансовых проблемах. Несмотря на ограничения коротких продаж, инвесторы сохраняют осторожность в отношении эмитента.

Среди корпоративных событий стоит выделить новые заявления Минфина относительно продажи государственного пакета Совкомфлота. Министерство подтвердило подготовку сделки по размещению 7,8% минус одной акции компании и сообщило, что сроки и объем продажи будут определяться с учетом рыночной конъюнктуры. Государство сохранит контрольный пакет в размере 75% плюс одна акция. Для инвесторов основным риском остается возможное размещение крупного пакета с дисконтом к рыночной цене.

Дополнительное внимание привлекают сообщения о подготовке сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли рассматривает возможность обмена замороженных ценных бумаг компании на ее иностранные активы. Первоначальная оценка рассматриваемого портфеля составляла около $22 млрд. Сделка может состояться в течение нескольких недель, однако окончательные условия пока не согласованы.

На ближайшей торговой сессии ожидаю движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов, Brent в коридоре $98–104 за баррель, доллара в районе 80–83 рублей. Продолжение падения нефтяных котировок может привести к повторному тестированию уровня 2400 пунктов. Поддержку российскому рынку способны оказать восстановление цен на нефть, сигналы Банка России о возможности дальнейшего снижения ставки и позитивные новости в преддверии переговоров в Абу-Даби.