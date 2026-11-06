Freedom Global: Российский рынок развернулся вверх на фоне восстановления нефти и роста металлов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:10 мск растет на 0,78%, до 2460,98 пункта. РТС прибавляет 0,62%, до 947,78 пункта, индекс голубых фишек повышается на 0,55%.

Инвесторы продолжают следить за подготовкой трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Дмитрий Песков сообщил, что встречи пройдут за закрытыми дверями и будут посвящены вопросам безопасности и гарантиям безопасности.

Brent дорожает на 2,22%, до $96,70 за баррель, WTI прибавляет 1,90%, до $89,78. Европейский газ TTF растет на 5,48%, до $1037,39 за тысячу кубометров. Золото повышается на 1,43%, до $4118,36 за унцию, серебро - на 0,31%, до $52,37, платина - на 2,14%, до $1530,18, палладий - на 4,73%, до $1051,12. Никель прибавляет 5,78%, алюминий - 2,20%, медь теряет 1,21%.

Доллар повышается на 0,14%, до 81,44 рубля, юань - на 0,24%, до 12,22 рубля. Евро снижается на 0,03%, до 91,33 рубля.

В лидерах роста акции “М.Видео” (+28,91%), VK (+24,67%), “Самолета” (+16,84%), ЛЭСК (+13,22%) и АЛРОСА (+12,72%).

“Самолет” поддержали сообщения о предварительных договоренностях основных банков-кредиторов по программе стабилизации финансового положения компании.

Среди лидеров снижения “Селигдар” (−14,46%), МГКЛ (−12,61%), “Южный Кузбасс” (−12,46%), “Русолово” (−10,95%) и “Уральская кузница” (−7,40%).

Продажи акций “Селигдара” сопровождаются падением его облигаций на фоне сообщений об ужесточении обвинений в отношении совладельцев “Русских фондов”.

На следующей сессии ожидаем попыток индекса Мосбиржи закрепиться выше 2450 пунктов. Продолжение восстановления нефти поддержит рынок, однако после резкого роста отдельных бумаг возрастает вероятность фиксации прибыли.