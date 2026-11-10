Freedom Global: Российский рынок удерживает рост перед переговорами в Абу-Даби, несмотря на падение котировки нефти

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск 9 ноября растет на 0,37%, до 2472,90 пункта. РТС снижается на 0,37%, до 941,40 пункта, а индекс голубых фишек прибавляет 0,22%.

Российский фондовый рынок сохраняет умеренный рост в ожидании трехсторонних переговоров России, США и Украины, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первым пунктом переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. Российская делегация уже вылетела в ОАЭ, а представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут отдельные консультации с Украиной и европейскими странами. При этом сохраняющиеся разногласия между участниками переговоров сдерживают покупки российских акций.

Дополнительную поддержку рынку оказывают опубликованные данные Росстата. С 27 октября по 2 ноября потребительские цены снизились на 0,04% после роста на 0,08% неделей ранее, а годовая инфляция замедлилась с 7,11% до 6,95%. Это усиливает ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России.

Главным сдерживающим фактором остается падение нефти. Brent снижается на 4,45%, до $93,94 за баррель, WTI теряет 3,74%, опускаясь до $87,42. Давление на котировки оказывают ожидания возможного урегулирования конфликта США и Ирана, а также сообщения о договоренностях Ирака с США, позволяющих экспортировать нефть через Ормузский пролив. Газ на TTF дешевеет на 5,54%, до $943,02 за тысячу кубометров.

На рынке драгоценных металлов преобладает рост. Золото дорожает на 1,15%, до $4117,50 за унцию, серебро прибавляет 1,53%, до $52,70, платина растет на 1,58%, до $1561,58, палладий повышается на 1,04%, до $1033,19. Медь прибавляет 0,84%, алюминий теряет 0,40%, никель снижается на 0,61%.

На валютном рынке доллар укрепляется на 0,62%, до 82,42 рубля, евро прибавляет 1,06%, до 92,25 рубля, юань дорожает на 0,63%, до 12,36 рубля. Рубль слабеет на фоне падения нефтяных котировок и сокращения предложения валюты после завершения налогового периода. Дополнительное влияние оказывает увеличение ежедневных покупок валюты и золота Минфином с 12,7 млрд до 15,6 млрд рублей с 9 ноября.

В лидерах роста акции “Ростелекома” (+7,28%), “Полюса” (+5,57%), “Северстали” (+2,74%), “Россетей” (+1,20%) и МКБ (+0,96%).

Бумаги “Полюса” получают поддержку от роста золота выше $4100 за унцию.

Отдельно выделяются акции “КамАЗа”, которые подскочили примерно на 20% после предложения Владимира Путина запустить программу обновления регионального и муниципального транспорта.

Среди лидеров снижения акции “ЕвроТранса” (−20,29%), МГКЛ (−7,14%), “Сегежа Групп” (−5,88%), ВК (−3,77%) и “АЛРОСА” (−2,78%).

Наиболее сильное падение продолжается в акциях “ЕвроТранса”. На выходных стало известно о приостановке работы сети АЗС “Трасса” и изъятии 57 автозаправочных станций лизингодателем. Ситуация осложняется ранее допущенными дефолтами по облигациям и риском банкротства. Утром Мосбиржа проводила дискретный аукцион после обвала котировок более чем на 20%.

Акции “АЛРОСА” снижаются на фоне сохраняющихся проблем алмазной отрасли. Компания сообщила о временной приостановке добычи на наименее рентабельных месторождениях для сокращения расходов. При этом руководство оценивает эффект от оптимизации примерно в 40 млрд рублей.

Дополнительным событием стала рекомендация совета директоров “Роснефти” выплатить 9,44 рубля на акцию с датой закрытия реестра 12 января 2027 года. Дивидендная доходность составляет около 2,6%, однако падение нефти ограничивает интерес покупателей к бумагам нефтяного сектора.

На следующей торговой сессии ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2550 пунктов. Основное влияние на российский рынок окажут первые сообщения о переговорах в Абу-Даби и дальнейшая динамика нефти. Позитивные сигналы могут привести к повторной попытке закрепиться выше 2500 пунктов. Однако при отсутствии конкретных договоренностей и сохранении Brent ниже $95 за баррель возрастает риск возвращения индекса к 2400 пунктам.