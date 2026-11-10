Freedom Global: Российский рынок снижается на фоне переговоров

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи 10 ноября к 12:30 мск снижается на 0,87%, до 2451,66 пункта. РТС также теряет 0,87%, опускаясь до 933,27 пункта.

Российский фондовый рынок продолжает снижаться на фоне резкого падения нефтяных котировок и осторожности инвесторов перед первыми сообщениями о результатах переговоров в Абу-Даби. Сегодня начались трехсторонние консультации России, США и Украины, рассчитанные на 10–11 ноября. Участники рынка рассчитывают на появление сигналов о возможном сближении позиций сторон, однако конкретных договоренностей пока нет. Поэтому инвесторы не торопятся наращивать позиции, предпочитая дождаться более определенных новостей.

Дополнительное давление оказывает продолжающееся снижение нефтяных цен. Brent дешевеет на 3,55%, до $89,27 за баррель, WTI теряет 3,34%, опускаясь до $83,95. Котировки оказались ниже $90 впервые с конца августа. Главной причиной остается смягчение позиции США в отношении Ирана. Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости новых военных ударов в ближайшее время, что усилило надежды на дипломатическое урегулирование конфликта. В результате из нефтяных цен постепенно уходит премия за риск перебоев с поставками. При этом ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной, поэтому дальнейшее снижение котировок может оказаться неустойчивым.

Газ на европейском хабе TTF, напротив, дорожает на 2,23%, до $951,70 за тыс. кубометров. Поддержку ценам оказывает отопительный сезон и опасения относительно дальнейшего сокращения запасов в европейских подземных хранилищах. При этом динамика газового рынка пока не позволяет компенсировать негатив от падения нефтяных котировок для российского нефтегазового сектора.

На рынке драгоценных металлов сегодня преобладает снижение. Золото дешевеет на 1,38%, до $4082,18 за унцию, серебро теряет 1,72%, опускаясь до $52,49. Платина снижается на 2,01%, до $1546,46, палладий на 0,63%, до $1033,64. Промышленные металлы также находятся под давлением. Алюминий дешевеет на 1,64%, никель на 1,14%, медь на 0,12%.

На валютном рынке доллар прибавляет 0,20%, достигая 82,61 рубля, евро повышается на 0,48%, до 92,74 рубля, а юань дорожает на 0,27%, до 12,39 рубля. Рубль продолжает умеренно слабеть из-за снижения нефтяных цен и сокращения предложения валюты экспортерами после завершения налогового периода. При сохранении котировок Brent ниже $90 давление на российскую валюту может усилиться, хотя влияние нефтяных котировок на экспортную выручку проявляется с задержкой.

Среди лидеров роста акции “Магнита” (+2,17%), “Группы Позитив” (+1,61%), “Мечела” (+0,99%), АФК “Система” (+0,95%) и “Т-Технологий” (+0,93%).

Акции “Магнита” продолжают дорожать четвертую торговую сессию подряд и сегодня вновь преодолели отметку 2000 рублей впервые с июня. При этом значимых новых корпоративных сообщений, способных полностью объяснить столь продолжительный подъем, пока нет.

Главной корпоративной новостью дня стала сильная отчетность “Т-Технологий” по МСФО за третий квартал 2026 года. Чистая прибыль группы выросла на 58% год к году, до 63,4 млрд рублей, чистая выручка увеличилась на 27%, до 234,1 млрд рублей. Операционная чистая прибыль без учета инвестиционных эффектов от “Яндекса” прибавила 41%, достигнув 63,6 млрд рублей. Рентабельность капитала выросла до 32,3%, что остается одним из наиболее высоких показателей среди крупных российских финансовых групп. Особенно важно, что компания продолжает наращивать прибыль на фоне высоких процентных ставок. Чистый процентный доход увеличился на 30%, до 166 млрд рублей, а чистая процентная маржа достигла 12%. Одновременно стоимость риска снизилась до 4,9% против 6,1% годом ранее. Это говорит об улучшении качества кредитного портфеля и позволяет рассчитывать на дальнейший рост финансовых результатов. На фоне сильной отчетности “Т-Технологии” повысили прогноз на 2026 год. Теперь группа ожидает роста операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию более чем на 25% при рентабельности капитала около 30%. Совет директоров рекомендовал выплатить за третий квартал 4,8 рубля на акцию, что соответствует доходности около 1,8%. Дата закрытия реестра назначена на 14 декабря. Сохраняем положительный взгляд на бумаги и подтверждаем нашу целевую цену 340 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 24%.

Положительной новостью стала и отчетность разработчика программного обеспечения “Базис”. За девять месяцев выручка компании выросла на 29%, до 4,46 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 28%, до 1,3 млрд рублей, а скорректированная прибыль прибавила 52%, достигнув 1,34 млрд рублей. Компания подтвердила прогноз роста выручки на 30-40% по итогам года при рентабельности OIBDA около 60%. Результаты подтверждают устойчивый спрос на российские решения в области виртуализации и импортозамещения программного обеспечения.

Среди лидеров снижения акции “Самолета” (-5,16%), “РусГидро” (-3,10%), “Полюса” (-2,38%), “Интер РАО” (-1,95%) и МКБ (-1,80%).

Акции “Полюса” снижаются вслед за золотом, которое сегодня потеряло более 1%.

Еще более заметное снижение наблюдается в отдельных бумагах второго эшелона. Акции МГКЛ теряют 8,94% после сообщения о четвертом техническом дефолте по облигациям. Компания не исполнила обязательства по очередному купону на 13,47 млн рублей, что усилило опасения инвесторов относительно ее платежеспособности. “ЕвроТранс” дешевеет на 8,90% на фоне продолжающегося кризиса вокруг сети АЗС “Трасса”, изъятия заправок лизингодателем и ранее допущенных дефолтов по долговым обязательствам.

Еще одной корпоративной новостью стала рекомендация совета директоров “РУСАЛа” не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2026 года. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 4 декабря. Для компании приоритетом остается сохранение ликвидности в условиях высокой долговой нагрузки и значительных инвестиционных потребностей.

До конца дня инвесторы также ожидают публикации отчетности “Группы Позитив”, ТГК-1 и “ЭЛ5-Энерго”, а также дальнейших сообщений о ходе переговоров в Абу-Даби. Дополнительное влияние на мировые рынки могут оказать данные по потребительской инфляции в США за октябрь, которые запланированы на 16:30 мск.

На мой взгляд, до конца торгов индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2430-2480 пунктов. Главным сдерживающим фактором остается падение Brent ниже $90, которое усиливает давление на нефтегазовые компании и рубль. Позитивные сигналы из Абу-Даби способны вернуть покупателей и поддержать попытку восстановления индекса к 2500 пунктам, однако рассчитывать на устойчивый рост до появления конкретных договоренностей преждевременно. При отсутствии новых обнадеживающих сообщений рынок может завершить сессию в отрицательной зоне.