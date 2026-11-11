Freedom Global: Российский рынок ускорил снижение

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи к 18:00 мск 10 ноября снижается на 1,35%, до 2439,77 пункта. РТС теряет 1,10%, опускаясь до 931,06 пункта, а индекс голубых фишек падает на 1,18%.

Российский фондовый рынок завершает основную часть торгов под давлением. Первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершился после примерно 4,5 часа обсуждений. Встреча проходила в закрытом режиме, а переговоры продолжатся 11 ноября. Основное внимание уделяется гарантиям безопасности и территориальным разногласиям. Отсутствие публично объявленных договоренностей усилило осторожность инвесторов, которые предпочитают сокращать позиции перед вторым днем переговоров.

Дополнительное давление оказывает продолжающееся падение нефтяных котировок. Brent дешевеет на 2,44%, до $90,29 за баррель, WTI теряет 1,75%, опускаясь до $85,32. Причиной остаются ожидания возможной деэскалации конфликта США и Ирана и восстановления поставок нефти. При этом сохраняется риск возвращения Brent ниже $90 за баррель. Газ на TTF, напротив, дорожает на 3,89%, до $967,11 за тысячу кубометров.

На рынке драгоценных металлов преобладает снижение. Золото теряет 2,50%, опускаясь до $4036 за унцию, серебро дешевеет на 3,32%, до $51,63, платина снижается на 2,31%, до $1541,40, палладий на 1,40%, до $1025,98. Медь теряет 1,12%, алюминий 2,62%, никель 1,32%.

На валютном рынке доллар укрепляется на 0,61%, до 82,94 рубля, евро прибавляет 0,50%, до 92,75 рубля, юань дорожает на 0,53%, до 12,42 рубля. Рубль продолжает слабеть на фоне снижения нефтяных цен и ограниченного предложения экспортной выручки.

В лидерах роста акции “Группы Позитив” (+2,24%), “Магнита” (+1,72%), “Норникеля” (+1,10%), “Т-Технологий” (+1,27%) и “АЛРОСА” (+0,22%).

Акции “Группы Позитив” получают поддержку после публикации сильной отчетности по МСФО. За девять месяцев выручка увеличилась на 48%, до 16,15 млрд рублей, а чистый убыток сократился с 5,76 млрд до 0,7 млрд рублей. В третьем квартале компания получила прибыль 664 млн рублей против убытка годом ранее.

Поддержку акциям “Т-Технологий” также оказали сильные финансовые результаты. Чистая прибыль за третий квартал выросла на 58%, до 63,4 млрд рублей, а рентабельность капитала достигла 32,3%. Дополнительным позитивом стала рекомендация выплатить дивиденды в размере 4,8 рубля на акцию.

Среди лидеров снижения акции “Самолета” (−10,78%), “Татнефти” (−4,25%), привилегированные бумаги “Татнефти” (−3,83%), “Мечела” (−3,78%) и “Совкомфлота” (−3,04%).

Наиболее сильное падение наблюдается в акциях “Самолета”. Инвесторы продолжают оценивать риски высокой долговой нагрузки девелопера и неопределенность вокруг дальнейшего финансирования компании.

Акции Татнефти и других представителей нефтяного сектора снижаются вслед за стоимостью Brent, поскольку падение сырьевых цен ухудшает ожидания по экспортной выручке и прибыли компаний.

На следующей торговой сессии ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2500 пунктов. Главным фактором станут результаты второго дня переговоров в Абу-Даби. Появление конкретных договоренностей способно вернуть индекс выше 2500 пунктам, тогда как отсутствие прогресса в сочетании с дальнейшим падением Brent ниже $90 усилит риск снижения к 2400 пунктам и ниже.