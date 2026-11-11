Freedom Global: Российский рынок продолжает снижаться в ожидании итогов переговоров в Абу-Даби

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи 11 ноября к 12:00 мск снижается на 0,70%, до 2427,10 пункта. РТС также теряет 0,70%, опускаясь до 926,23 пункта, а индекс голубых фишек опускается на 0,65%.

Российский фондовый рынок продолжает снижение второй день подряд, несмотря на первые осторожно позитивные оценки переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Представители американской стороны назвали прошедшие консультации продуктивными, однако признали, что для достижения договоренностей потребуется дополнительная работа. Сегодня начался второй день переговоров, по итогам которого ожидаются заявления участников. Инвесторы пока не видят конкретных решений, способных изменить геополитическую ситуацию, поэтому предпочитают сокращать риски. Дополнительное давление на рынок оказывает слабая динамика нефтегазового сектора.

На нефтяном рынке после вчерашнего падения наблюдается стабилизация котировок. Brent дорожает на 0,19%, до $91,66 за баррель, WTI практически не меняется в цене, торгуясь около $85,99. Газ на европейском хабе TTF дорожает на 0,99%, до $989 за тыс. кубометров. Поддержку котировкам оказывают отопительный сезон и низкие запасы газа в отдельных европейских странах. По данным немецкой ассоциации операторов газохранилищ INES, к началу ноября заполненность хранилищ Германии составляла всего 61%, что является исторически низким показателем для этого периода. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от температуры воздуха и темпов отбора газа из хранилищ.

На рынке драгоценных металлов сегодня преобладает рост. Золото прибавляет 0,60%, до $4056,69 за унцию, серебро дорожает на 2,87%, до $53. Платина повышается на 1,37%, до $1561,39, палладий на 3,86%, до $1066,18. Промышленные металлы также дорожают. Алюминий прибавляет 1%, никель 1,03%, медь 0,90%.

Доллар теряет 0,40%, опускаясь до 82,61 рубля, евро дешевеет на 0,51%, до 92,08 рубля, юань на 0,26%, до 12,39 рубля.

Среди лидеров роста акции “Самолета” (+2,14%), “РусГидро” (+1,86%), “Полюса” (+1,66%), Московской биржи (+1,00%) и “Сегежа Групп” (+0,44%).

Акции “Самолета” восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 8%, вызванного сообщением о задержке выкупа облигаций серии БО-П05. Компания объяснила неисполнение оферты 9 ноября технической ошибкой при проведении банковского платежа и сообщила, что необходимые средства были перечислены еще вечером того же дня. Выкуп облигаций запланирован на сегодня, 11 ноября.

Акции “Полюса” получают поддержку от восстановления цен на золото.

Рост Московской биржи проходит на фоне развития новых инструментов срочного рынка. Накануне площадка запустила торги первыми девятью из 27 новых вечных фьючерсов на акции иностранных компаний, а сегодня сообщила о запуске индекса спокойствия. В перспективе это должно повысить комиссионные доходы рлощадки.

Главной корпоративной новостью первой половины дня стала отчетность Сбербанка по РСБУ за десять месяцев 2026 года. Чистая прибыль увеличилась на 17,6% год к году, до 1,67 трлн рублей. Только за октябрь банк заработал 168,5 млрд рублей, что на 12,6% больше прошлогоднего результата. Чистые процентные доходы за десять месяцев выросли на 23,7%, до 3,1 трлн рублей, а рентабельность капитала составила 22,9%. При этом чистые комиссионные доходы снизились на 1,4%, до 590,8 млрд рублей. Результаты подтверждают способность крупнейшего российского банка наращивать прибыль даже при сохранении высоких процентных ставок. Положительно оцениваем рост процентных доходов и умеренную стоимость риска на уровне 1,4%. Отчетность создает предпосылки для дальнейшего увеличения дивидендных выплат. Наш прогноз по чистой прибыли Сбербанка по МСФО за 2026 год составляет 2-2,04 трлн руб. Официальный прогноз менеджмента – “около 2 трлн руб.” Подтверждаем цель по обыкновенной акции 340 руб., рейтинг “Держать”.

Еще одной положительной новостью стало решение совета директоров “Фикс Прайс” рекомендовать дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 0,1 рубля на акцию. При текущих котировках это соответствует доходности около 17%. Собрание акционеров назначено на 16 декабря, дата закрытия реестра - 28 декабря. На утренних торгах акции компании прибавляли более 7%.

Среди лидеров снижения акции “Магнита” (-4,22%), “Ростелекома” (-2,84%), “Совкомфлота” (-2,41%), “НОВАТЭКа” (-2,30%) и МКБ (-2,08%).

Бумаги “Совкомфлота” продолжают снижаться на фоне предстоящей продажи Росимуществом пакета в размере 7,8% капитала компании за вычетом одной акции. Инвесторы опасаются дополнительного предложения бумаг и возможного дисконта при продаже.

В отдельных бумагах второго эшелона сохраняется повышенная волатильность. Акции “ЕвроТранса” продолжают обваливаться, теряя 9,90%, до 13,65 рубля. Давление связано с остановкой всей сети АЗС “Трасса” в Подмосковье и изъятием заправок компанией “Газпромбанк Лизинг”. Финансовое положение эмитента остается критическим после дефолтов по облигациям. Дополнительную неопределенность создает предстоящее 12 ноября заседание Арбитражного суда Московской области по заявлению Сбербанка о банкротстве компании. Пока нет признаков восстановления деятельности или появления источников погашения задолженности, т.е. оснований для роста бумаг практически нет.

Во второй половине дня инвесторы будут следить за итогами переговоров в Абу-Даби, публикацией операционных результатов “Аэрофлота” за октябрь и проведением дня инвестора “Базиса”. В 17:00 мск “Группа Позитив” проведет трансляцию по результатам за девять месяцев 2026 года. Дополнительное влияние на рынок могут оказать комментарий Банка России о денежно-кредитных условиях и недельные данные Росстата по инфляции. Сегодня Минфин также проводит аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26235.

На мой взгляд, до конца торгов индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2400-2500 пунктов. До конца дня ожидаем колебания Brent в диапазоне $90-93 за баррель, а курс доллара, вероятно, останется в пределах 82-83 рублей.