Freedom Global: У «быков» фондового рынка не хватило оптимизма

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 12 ноября, российский фондовый рынок провёл весь торговый день в небольшом минусе. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,1%, до 2487,7 пунктов, а долларовый РТС - на 0,46%.

Сегодняшний визит в Москву спецпосланников президента Трампа и одновременно «любимцев» российского фондового рынка Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера оптимизма «быкам» не обеспечил. Несмотря на то, что как американская, так и российская сторона, заявляют о прогрессе в переговорах по украинскому вопросу, общественности пока не ясно, в чём конкретно этот прогресс заключается. Пока ясность наступила только в том, что Уиткофф и Кушнер открыто заявляют о необходимости участия Европы в переговорах, Москва это поддерживает, однако конструктивного подхода со стороны Евросоюза и не входящих в ЕС стран пока незаметно. Более того, в ЕС уже заявляют о том, что в ближайший понедельник будет объявлено о новом пакете антироссийских санкций, при этом ЕС до сих пор не смог найти переговорщика, который мог бы представлять общеевропейские интересы в переговорах РФ, Украины и США. В итоге неопределённость как в геополитике, так и на российском фондовом рынке только усиливаются. Корпоративные новости в России пока остаются противоречивыми. Новая стратегия и изменения в дивидендной политике, представленные сегодня Сбербанком в ходе «Дня инвестора» были восприняты фондовым рынком неоднозначно, но в целом «прочитаны» как то, что банк предупреждает об усилении рисков в макроэкономике и в собственной деятельности в следующем году. Поэтому многие инвесторы предпочли фиксировать прибыль в акциях «Сбера», в то время как другие оставались в стороне и покупать подешевевшие бумаги не спешили. Индекс Мосбиржи до конца недели мы ожидаем в коридоре 2450-2550 пунктов. Основными факторами, от которых будет зависеть движение индекса в ближайшие дни, являются, в первую очередь, геополитика и цены на нефть.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах растёт на 1,6% до $94,25 за баррель, скорее всего, после заявлений президента США Трампа о том, что Соединённым Штатам якобы сделка с Ираном «не нужна», и, соответственно, на ожиданиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ВТБ (+5,2%), скорее всего, после сообщений о начале размещения акций дополнительного выпуска по цене в 87 руб., более чем на 40% превышающей рыночную цену. Лидерами понижения оказались акции МГКЛ (-4,7%), видимо, в ходе коррекции после вчерашнего роста и на объявлении ещё одного технического дефолта по облигациям.

Рубль сменил рост на небольшое снижение. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 6 коп., до 12,45 руб. Пара USD/RUB выросла на 39 коп., до 83,04 руб., а пара EUR/RUB - на 8 коп., до 91,73 руб.

По нашему прогнозу, завтра индекс Мосбиржи может сохранить динамику в диапазоне 2450-2550 пунктов. Ожидаем на завтра следующие курсы доллара, евро и юаня к рублю: 82–84 руб., 90–92 руб. и 12,2–12,7 руб. соответственно.