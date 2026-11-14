Freedom Global: Фондовый рынок завершил торговую неделю небольшим ростом

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В пятницу, 13 ноября, российский фондовый рынок весь день пребывал в «зелёной зоне», несмотря на то что темпы роста показал не самые высокие. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,32% до 2516,3 пунктов, оставаясь выше знакового уровня в 2500 пунктов, а долларовый РТС - на 1,33%.

Геополитический фон был в целом достаточно нервным и противоречивым. С одной стороны, в Кремле обнадёжили «быков» фондового рынка заявлением, что следующий раунд трёхсторонних переговоров РФ, Украины и США может состояться «уже скоро», хотя не назвали конкретную дату нового переговорного раунда. С другой стороны, в Евросоюзе идёт ожесточённая борьба относительно того, кого назначить участником возможных переговоров от ЕС, если эти переговоры от трёхстороннего формата перейдут к четырёхстороннему, при этом главы некоторых стран ЕС и чиновники Брюсселя заранее заявляют о том, что предложения России по архитектуре европейской безопасности в Евросоюзе рассматриваться не будут. То есть позиция ЕС, если будет по-прежнему столь же непримиримой и неконструктивной, может затормозить дальнейшее продвижение переговорного процесса по Украине, особенно если США и Украина будут настаивать на обязательном участии представителей Европы в переговорах. Таким образом, геополитика из драйвера роста фондового рынка, которым она являлась несколькими днями ранее, на следующей неделе может мимикрировать в тормоз роста.

Сегодня росту рынка способствовали, скорее, позитивные корпоративные новости. Среди них можно выделить как сильную отчётность Совкомбанка по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2026 года, так и заявления банка как кредитора ГК «Самолёт» о том, что дефолт последней представляется маловероятным. Поскольку на фоне происходящей процедуры банкротства ПАО «ЕвроТранс» и проблем с обслуживанием долга МГКЛ фондовый рынок опасался, что аналогичные проблемы на ухудшающемся макроэкономическом фоне для России могут затронуть более крупные корпорации с высокой долговой нагрузкой, обнадёживающие заявления кредитора относительно перспектив ГК «Самолёт» могли способствовать росту не только этих бумаг, но и более оптимистичному фон для рынка акций в целом. Рост цен на нефть также вносит свой вклад в формирование «бычьих» настроений на рынке. Следующая неделя может быть весьма волатильной на противоречивом геополитическом фоне, который отчасти может быть смикширован выходящими сильными финансовыми результатами крупных компаний по МСФО, а также – продолжением роста нефтяных цен.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах повышается на 0,8% до $96,6 за баррель, скорее всего, после выхода ежемесячного доклада МЭА.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции компании «Промомед» (+5,9%), скорее всего, на новости эмитента об открытии им международного подразделения в Китае. Лидерами понижения в очередной раз оказались акции МГКЛ (-12,5%) после объявления накануне очередного технического дефолта по облигациям.

Рубль после кратковременной передышки снова укрепляется. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 9 коп., до 12,34 руб. Пара USD/RUB упала на 47 коп., до 82,33 руб., а пара EUR/RUB - на 52 коп., до 90,99 руб.

По нашим ожиданиям, в понедельник индекс Мосбиржи может по-прежнему колебаться в диапазоне 2450-2550 пунктов. Наш прогноз на понедельник по курсам доллара, евро и юаня к рублю следующий: 81–83 руб., 90–92 руб. и 12,2–12,6 руб. соответственно.