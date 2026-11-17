Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 16 ноября, российский фондовый рынок начал торговую неделю с падения. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 0,97% до 2486,9 пунктов, а долларовый РТС - на 1,4%.

Несмотря на то, что геополитический фон недели обещает быть в целом неплохим, учитывая предстоящий саммит стран АТЭС в Китае в среду и четверг, инвесторы, видимо, считают эти новости уже отыгранными. Трёхсторонняя встреча глав Китая, США и России в рамках саммита АТЭС, скорее всего, состоится, хотя точная повестка дня встречи пока не обнародована, более того, не исключено также, что на полях саммита может состояться ещё и двусторонняя встреча президентов США и России.

По-видимому, рынок уже настроен скептически относительно последствий этих переговоров, не ожидая, что по их итогам будут приняты какие-либо позитивные решения для России и её экономики. О новом раунде переговоров РФ, США и Украины, который, возможно, пройдёт при участии представителей Европы, пока не объявлено. «Дизельная сделка» между США и Россией фактически сорвалась, так как в конце прошлой неделе танкеры, которые везли российский дизель в США, изменили маршрут и, скорее всего, направляются теперь в Латинскую Америку. Несмотря на то, что российские нефтепродукты обязательно найдут своих покупателей в дружественных РФ странах, сам факт срыва сделки уже заставляет сомневаться в том, что США являются надёжным контрагентом для России, и такие настроения наверняка оказывают дополнительное давление на фондовый рынок.

Главным негативным событием дня стало объявление некоторых деталей очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза, в который были включены 49 региональных российских банков и 15 крупнейших российских НПЗ. По всей видимости, санкции ЕС против российских НПЗ призваны, прежде всего, запугать потенциальных европейских покупателей российских нефтепродуктов, хотя Европа (в основном страны юга Европы) с начала осени наращивала импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, у третьих стран. В целом на российской экономике этот пакет санкций отразиться не должен, так как у Евросоюза, в отличие от США, нет института вторичных санкций. Однако краткосрочный негатив этот санкционный пакет фондовому рынку уже обеспечил, при этом новостной фон ухудшился ещё и по причине падения цен на нефть.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах обвалилась на 2,72% до $93,23 за баррель, скорее всего, на фоне ожидаемого роста предложения нефти и нефтепродуктов.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции «Аптечной сети 36.6» (+9,1%), возможно, на фоне сезонного всплеска простудных заболеваний в России и росте спроса на лекарства. Лидерами понижения в очередной раз оказались акции «ЕвроТранса» (-22,5%) после объявления о том, что с 30 декабря 2026 года акции эмитента будут делистингованы с Московской биржи.

Рубль в противовес фондовому рынку продолжил движение вверх. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 3 коп., до 12,39 руб. Пара USD/RUB упала на 12 коп., до 82,58 руб., а пара EUR/RUB - на 24 коп., до 90,90 руб.

По нашим ожиданиям, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2450-2550 пунктов. Прогнозируем по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 руб., 90–92 руб. и 12,2–12,5 руб. соответственно.