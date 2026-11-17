Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

С начала основной сессии 16 ноября индекс Московской биржи снизился на 1,65%, до 2470 пунктов. Заметная коррекция стала первой за неделю, с начала месяца бенчмарк прибавил около 1%. Наиболее выраженную позитивную динамику он продемонстрировал 11–13 ноября, поднявшись до 2510 пунктов.

Драйверами роста отечественный рынок обеспечивали ожидания, связанные с визитом в Москву спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заявления по итогам встречи о прогрессе в урегулировании конфликта с Украиной. Возобновление переговорного процесса по этой проблеме в трехстороннем формате в Абу-Даби тоже способствовало оптимистичным ожиданиям на рынке. Впрочем, ни точных дат продолжения этого диалога, ни конкретики по поводу достигнутых договоренностей пока нет. На этом фоне инвесторы фиксируют прибыль.

Главным событием текущей недели может стать встреча президентов Китая, России и США 19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне. В случае реального прорыва в разрешении украинского конфликта индекс Мосбиржи может устремиться в область 2550 пунктов, в противоположном случае коррекция продолжится.

В ближайшие торговые дни прогнозируем повышенную волатильность на фоне новостей внешней политики и колебаний цен на нефть. Очередной санкционный пакет Евросоюза, детали которого будут обнародованы в начале недели, способен стать еще одним поводом для краткосрочной фиксации прибыли. Сильные результаты крупных компаний за третий квартал по МСФО в сочетании с рекомендациями советов директоров по промежуточным дивидендам станут краткосрочной поддержкой для акций.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи до конца ноября: диапазон 2450–2600 пунктов. До конца 2026 года прогнозируем бенчмарк в коридоре 2450–2700.