Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global:

Акции сервиса по подбору, аренде и продаже недвижимости Циан с начала сессии 18 ноября дорожают на 0,24%, до 951,8 руб., при умеренном снижении на российском рынке в целом.

Компания представила консолидированные результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2026 года. Эта публикация содержит некоторые сюрпризы для аналитиков Freedom. За последний квартал выручка эмитента увеличилась на 16% в годовом исчислении (г/г), до 4,75 млрд руб., а с начала года — на 19% г/г, до 13,07 млрд руб. Темпы этого роста оказались ниже наших ожиданий примерно на 1 п.п., а основными его драйверами стали доходы от размещения объявлений и лидогенерации с долей в общем результате около 80%.

Продажи жилья в новостройках продолжают зависеть от льготных ипотечных программ. Из-за ужесточения требований банков к заемщикам и изменения условий получения льготной ипотеки в столичных локациях объемы реализации нового жилья за третий квартал упали примерно на 14% г/г. Это способствовало замедлению роста выручки Циана.

Его скорректированная EBITDA с июля по сентябрь повысилась на 26% г/г, достигнув 1,44 млрд руб., а за девять месяцев поднялась на 51%, до 4,716 млрд руб., с маржей показателя 30,3% и 31,8% соответственно. Сильная динамика скорректированной EBITDA была обусловлена уверенным ростом выручки при умеренном повышении операционных затрат. При этом в начале года рентабельность EBITDA была выше, а сами скорректированная EBITDA и выручка увеличивались быстрее.

Чистая прибыль Циана в третьем квартале неожиданно для нас сократилась на 10% г/г, до 952 млн руб. Эту временную просадку мы объясняем сокращением финансовых доходов более чем втрое, а также упомянутым замедлением роста выручки и EBITDA. С января по сентябрь чистая прибыль увеличилась на 45% г/г, до 3 млрд руб. Собственный прогноз Циана в отношении роста выручки по итогам года пересмотрен с 11–22% до 17–18%, при этом маржа EBITDA должна оказаться в диапазоне 31–32% против предыдущего ориентира «не ниже 30%».

За контроль над Цианом конкурируют Т-Технологии, уже предложившие акционерам эмитента продать бумаги с премией к рынку по 993,05 руб., и Альфа-банк. Теоретически интеграция Циана в структуру системно значимого банка могла бы стать стратегически выгодным шагом. Это позволило бы задействовать обширную клиентскую базу и ресурсы банка, добиться заметной синергии. За счет этого Циан мог бы снизить транзакционные издержки при проведении сделок с недвижимостью, а также привлечь дополнительное финансирование для масштабирования бизнеса. Вместе с тем сделка сопряжена с ощутимыми рисками. В частности, Циан может лишиться части текущих партнеров, например агентств недвижимости: после присоединения им придется выстраивать взаимодействие уже не с платформой напрямую, а через банк. На данный момент вопрос о том, кто в конечном счете получит контроль над Цианом, остается открытым. Т‑Технологии уже выдвинули акционерам прозрачное предложение о присоединении, предусматривающее премию к рыночной цене в размере 30%. Альфа‑банк, судя по всему, делает ставку на более комфортные для самого Циана условия, стартовав с покупки не слишком крупного пакета акций.

Прогноз скорректированной EBITDA компании на 2026 год повышаем еще на 10%, а по чистой прибыли — на 30%. На этом фоне и в связи с достижением котировками акций Циана нашей целевой цены 740 руб. после объявленного предложения от Т-Технологий мы пересмотрели нашу цель на горизонте года с 740 до 990 руб. с рейтингом «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).