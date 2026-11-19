Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global:

Торги 18 ноября на российских фондовых площадках проходили на отрицательной территории. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,36%, до 2467,9 пункта, а долларовый РТС опустился на 1,34%.

В Шэньчжэне стартовал саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Наиболее значимым для России была двусторонняя встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла в ожидаемо дружеском тоне. Топ-менеджеры НОВАТЭКа, присутствующие на саммите, заявили о подписании новых контрактов с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона и об обсуждении выхода на новые рынки, тем не менее акции компании скорректировались на 1,1%. Ключевой для российского фондового рынка вопрос о начале строительства газопровода «Сила Байкала» из России в Китай в повестку переговоров не вошел. На этом фоне котировки Газпрома снизились на 1,76%.

От запланированной на 19 ноября встречи между лидерами России, Китая и США, судя по сегодняшней динамике котировок, участники отечественного рынка большого прорыва в урегулировании украинского конфликта или других вопросов геополитики не ждут.

Дополнительное давление на биржевые индексы оказали новости от производителя алкоголя «Кристалл», объявившего об исполнении платежа купона по облигациям с задержкой в целях «оптимизации долговой нагрузки», то есть о фактическом дефолте. На фоне уже происходящих дефолтов нескольких эмитентов, в первую очередь запущенной процедуры банкротства ЕвроТранса, очередные сообщения о дефолтах публичных компаний по облигациям могут восприниматься рынком как объективный сигнал о существующих проблемах в экономике России. Сегодня российский фондовый рынок снова сделал шаг назад в область 2450 пунктов.

Тем не менее на отметку в 2500 пунктов и выше индекс Мосбиржи сможет выйти уже завтра, если ожидаемая трехсторонняя встреча лидеров трех держав принесет какие-либо значимые результаты, например, в виде смягчения политической риторики США в адрес России.

Цена нефти Brent на вечерних торгах упала на 1,07%, до $92,14 за баррель, после прогноза агентства S&P о наращивании добычи нефти в США с 2027 года.

В лидеры роста на ожиданиях публикации результатов по МСФО за январь – сентябрь, запланированной на следующей неделе, вышло РусГидро (+4,6%): судя по вышедшим ранее операционным показателям, отчет может порадовать инвесторов. В аутсайдерах на упомянутой новости о проблемах с выплатой купона по облигациям оказался Кристалл (-6,7%).

Пара CNY/RUB на Мосбирже подорожала на 0,06 руб., до 12,32. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах выросла на 0,35 руб., до 82,4, пара EUR/RUB поднялась на 0,22 руб., до 90,42.

На торги этого четверга прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2450–2550 пунктов. Наши ориентиры для курсов доллара, евро и юаня к рублю на сессию 19 ноября: 81–83, 89–91 и 12,2–12,5 соответственно.