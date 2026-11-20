Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

В ожидании новых сообщений об итогах завершившейся накануне встречи между лидерами России, Китая и США на саммите АТЭС индекс Мосбиржи на торгах 20 ноября к 12:00 мск рос на 0,12%, до 2472,56 пункта, РТС снижался на символические 0,08%, до 947,75 пункта, а индекс голубых фишек поднимался на 0,15%.

На открытии трехсторонней встречи в Шэньчжэне российский президент предложил обсудить экономические связи и энергетическую безопасность. Для российского фондового рынка ключевым фактором остается потенциальное объявление о дальнейших шагах по урегулированию международных отношений.

Нефть марки Brent снижается на 1,26%, до $90,83 за баррель, WTI дешевеет на 1,15%, до $82,09. Природный газ на европейском хабе TTF прибавляет в цене 0,14%, до $967,67 за тыс. куб. м.

Золото дешевеет на 1,44%, до $3573,38 за тройскую унцию, серебро падает на 1,28%, до $42,41. Платина дешевеет на 2,74%, палладий — на 1,44%. Алюминий теряет в цене 0,64%, никель — 1,23%, медь снижается на 1,44%.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,55%, до 82,17, пара EUR/RUB опускается на 0,4%, до 90,11. Пара CNY/RUB на Мосбирже падает на 0,7%, до 12,29.

В лидеры роста вышли Газпром нефть (+0,94%), Татнефть (+0,74%), НОВАТЭК (+0,73%), НЛМК (+0,56%) и ЛУКОЙЛ (+0,50%).

Рост акций Газпром нефти может быть связан с общим позитивным настроем на рынке энергоносителей и ожиданиями благоприятных результатов от трехсторонней встречи.

В числе аутсайдеров оказались Юнипро (-2,56%), НМТП (-2,07%), Полюс (-1,78%), Алроса (-1,32%) и ФосАгро (-1,20%).

Коррекция акций Полюса связана с отрицательной динамикой на рынке драгоценных металлов.

Сегодняшний день богат на корпоративные события. Банк Санкт-Петербург представил результаты по МСФО за три квартала 2026 года, продемонстрировав устойчивый рост финансовых показателей благодаря благоприятной конъюнктуре для банковского сектора.

КарМани (СтГ) опубликовал операционные и финансовые результаты за январь – сентябрь, показав динамику развития на рынке финансовых услуг.

Совкомфлот отчитался за девять месяцев 2026 года, показав значительный рост выручки и прибыли, что связано с восстановлением фрахтовых ставок на рынке танкерных перевозок и эффективным управлением флотом.

Софтлайн публикует финансовые результаты за третий квартал.

ЛУКОЙЛ выплатит промежуточный дивиденд за июль – сентябрь в размере 535 руб. на акцию, что поддерживает позитивную динамику котировок ВИНК.

Совет директоров Татнефти обсудит дивиденды по итогам девяти месяцев, что вызвало позитивную реакцию инвесторов в ходе текущих торгов.

В 14:00 Софтлайн проведет презентацию финансовых результатов с главой IR компании.

Отчетность МТС оказалась чуть лучше консенсуса, но в целом результаты сильные, особенно чистая прибыль. МТС сегодня рекомендовала дивиденды в 7 руб. на акцию, хотя консенсус ожидал 8 руб., поэтому акции падают. Также утверждена программа buyback на 2027 год, но рынок и мы в том числе опасаемся, что выкуп может пройти в пользу основного акционера. Подтверждаем целевую цену по акции МТС на уровне 270 руб., рейтинг «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

В случае появления конкретных новостей по итогам встречи в Шэньчжэне, направленных на урегулирование международных отношений, индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 2500 пунктов. До конца текущей сессии прогнозируем колебания бенчмарка в пределах 2450–2510 пунктов. Актуальный коридор для Brent — $91–93 за баррель. Ориентир для курса доллара к рублю — 81–82,5.