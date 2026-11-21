Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Торги 20 ноября российский фондовый рынок вновь провел в минусе. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии упал на 2,62%, до 2354,3 пункта, а долларовый РТС опустился на 2,6%.

Биржевые цены продолжают отыгрывать неоправдавшиеся ожидания, в первую очередь, связанные с внешней политикой. Состоявшаяся накануне встреча между президентами РФ, США и Китая в Шэньчжэне не прояснила перспективы разрешения украинского кризиса. Сроки нового этапа переговоров РФ и Украины при посредничестве США и, возможно, Европы, тоже пока не определены.

США в очередной раз продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа и не принимают каких-либо мер по противодействию покупке российской нефти дружественными РФ странами, для российского рынка акций этого явно недостаточно. «Медведи» оккупировали фондовый рынок и покидать его не торопятся. Возможно, что дополнительные негативные настроения на рынке генерируются корпоративными новостями. Прежде всего, речь идет о дефолтах МГКЛ и КЛВЗ «Кристалл» по облигациям, а также о банкротстве и будущем делистинге акций ПАО «ЕвроТранс», что вызывает сомнения у инвесторов в надежности акций эмитентов, сравнительно недавно вышедших на IPO и не оправдавших надежд покупателей акций.

Кроме того, участники рынка скептически реагируют на не предусмотренные консенсусом корпоративные действия голубых фишек. Так, рынок негативно воспринял то, что размер рекомендованного сегодня промежуточного дивиденда МТС оказался ниже прогнозов. Мы полагаем, что в отсутствие положительных новостей по геополитической повестке индекс Мосбиржи в начале следующей недели способен откатиться до 2400 пунктов. Однако, если позитивные подвижки на этом плане произойдут, например появится конкретика относительно сроков нового раунда переговоров РФ и Украины, рублевый бенчмарк может быстро восстановиться до 2500 пунктов.

Цена на нефть марки Brent упала на 1,48%, до $90,62 за баррель, что может объясняться относительно миролюбивыми заявлениями президента США в отношении Ирана.

Уверенный рост на корректирующемся рынке продемонстрировал МГКЛ (+7,4%), так как инвесторы ожидают мер по реструктуризации задолженности эмитента. В аутсайдерах оказалась представившая неоднозначные результаты по МСФО за январь – сентябрь Группа Сегежа (-11,4%).

Рубль по-прежнему игнорирует негативные новости и укрепляется. Пара CNY/RUB на Мосбирже снизилась на 0,11 руб., до 12,21. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах упала на 0,58 руб., до 81,57, пара EUR/RUB опустилась на 0,25 руб., до 89,86.

Предполагаем, что в ходе сессии 23 ноября индекс Мосбиржи продолжит колебаться в диапазоне 2400–2500 пунктов. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги ближайшего понедельника: 81–83, 89–91 и 12,1–12,4 соответственно.