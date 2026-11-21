Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Драгоценные металлы сегодня под давлением. Золото падает на 1,45%, серебро — на 1,36%, платина — на 2,96%, а палладий — на 1,47%. Что касается промышленных металлов, то медь подешевела на 1,36%, а алюминий опустился в цене на 0,68%.

Эта динамика обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевую роль играют макроэкономические тенденции, в первую очередь ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков ведущих стран. Повышение процентных ставок делает традиционные инструменты инвестирования, такие как облигации, более привлекательными, оттягивая капитал с сырьевых рынков. На инфляционные ожидания также оказывается давление, что в совокупности с рисками глобальной рецессии создает неопределенность в экономике. В таких условиях наблюдается укрепление доллара США, который традиционно находится в обратной зависимости с ценами на многие сырьевые товары, включая золото. Индекс доллара за последние три недели вырос на 4,5%, что и оказывает дополнительное давление на сырьевые активы. Ставки ФРС США остаются высокими, целевой диапазон ставки по федеральным фондам установлен на уровне 3,75–4%. Это решение было принято на фоне сильных экономических показателей США и сохраняющейся высокой инфляции, при целевом уровне в 2%.

Для каждого металла существуют и свои специфические драйверы. Золото, являясь классическим защитным активом, не оправдало ожиданий инвесторов в полной мере, так как сильный доллар и высокие ставки перевешивают спрос на безопасные активы. Серебро, помимо инвестиционного спроса, теряет позиции из-за замедления промышленного производства. Платина и палладий, чьи цены сильно зависят от автомобильной промышленности, страдают от снижения производства автомобилей и перехода на электрический транспорт, хотя перспективы водородной энергетики могут в будущем поддержать спрос на платину. Медь и алюминий, как индикаторы состояния мировой экономики, отражают замедление ее роста, особенно в Китае, который является крупнейшим потребителем этих металлов. ВВП КНР в третьем квартале увеличился на 4,5%, что совпадает с целевым показателем правительства на текущий год. В то же время замедление внутреннего спроса и спад в секторе недвижимости продолжаются.

Согласно последним прогнозам World Gold Council (WGC), ожидается, что спрос на золото будет оставаться устойчивым в среднесрочной перспективе, поддерживаемый центральными банками и ювелирным сектором, однако краткосрочная волатильность сохранится из-за денежно-кредитной политики ФРС. Прогнозы по серебру, платине и палладию остаются осторожными, с ожиданием возможного восстановления спроса во второй половине года при условии стабилизации макроэкономической ситуации и снижения инфляции. Перспективы цен на медь и алюминий также зависят от глобального экономического роста и политики Китая. Они могут стабилизироваться, но значительного роста в ближайшее время не предвидится. На наш взгляд, текущая коррекция в драгметаллах носит кратковременный характер. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски и потенциальное смягчение денежно-кредитной политики в будущем, ожидаем постепенного разворота котировок золота и серебра вверх. Платина и палладий могут продемонстрировать более волатильное восстановление, зависящее от прогресса в автомобильной промышленности и развитии новых технологий. По нашим прогнозам, к концу года золото может достичь $3800 за унцию, а серебро — $48–50. Котировки платины и палладия могут продемонстрировать более волатильное восстановление, которое будет зависеть от ситуации в автомобильной промышленности и темпов развития новых технологий.

Не является ИИР