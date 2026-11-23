Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

По прогнозам ВТБ-Инвестиции, российские эмитенты могут увеличить совокупный объем промежуточных дивидендов за девять месяцев 2026 года с прошлогодних 1 трлн до 1,1 трлн руб. Этот ориентир относится к выплатам, приходящимся на период с ноября до конца января. В ноябре-декабре реестры акционеров для получения дивиденда закроют 18 эмитентов, из которых 14 — крупные.

Мы считаем, что повышение общего размера распределяемой компаниями прибыли с дивидендных выплат обеспечено главным образом за счет нефтегазового сектора. За первое полугодие представители отрасли выплатили около 500 млрд руб., что, по данным издания «Нефть и капитал», на 46% выше, чем за тот же период 2025-го.

Дивиденды НОВАТЭКа, Татнефти и Газпром нефти за полугодие увеличились на 78% в годовом выражении.

Татнефть на днях должна обнародовать рекомендацию совета директоров по дивидендам за январь – сентябрь. Прогнозируем их в размере 31–34 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью от 5,6–6,1%, которую считаем приемлемой.

30 ноября пройдет дивидендная отсечка у Циана, доходность его выплат составит около 3,7%. Первый в истории МТС промежуточный дивиденд разочаровал инвестсообщество: прогнозировалась выплата от 8 руб. на акцию, а по факту она составит 7 руб. с доходностью около 4%. На эту новость акции МТС отреагировали падением.

В первой половине декабря реестры акционеров на получение дивиденда закроют ЛУКОЙЛ, ФиксПрайс, ИКС 5, ФосАгро, Займер, Т-Технологии, ИНАРКТИКА, ВИ.ру, В2В-РТС, а также ряд дочерних структур Россетей. По дивдоходности, существенно покрывающей инфляцию, лидируют ФиксПрайс с показателем выше 15%, у ИКС 5 и ЛУКОЙЛа она составляет 9%, у ВИ.ру — 7,5%, у В2В-РТС — 7%. С учетом сочетания высокой доходности и надежности вложений мы выделяем в качестве фаворитов ФиксПрайс, ЛУКОЙЛ и ИКС 5.