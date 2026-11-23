Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Российский рынок демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне ослабления рубля и роста драгоценных металлов. Индекс МосБиржи к 13:00 мск снижается на 0,45%, до 2510,20 пункта, РТС опускается на 0,7%, до 965,5. Общая рыночная динамика остается смешанной на фоне локальной коррекции и ожидания новых макроэкономических данных. На текущий момент отсутствуют значимые геополитические инфоповоды, которые могли бы кардинально изменить настроения на рынке.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,36%, до $92,23 за баррель, WTI корректируется на 0,11%, до $83,31.

Газ на хабе TTF в Нидерландах дорожает на 2,93%, до $1042,09 за тыс. куб. м.

Золото прибавляет в цене 2,16%, до $3614,67 за унцию, серебро дорожает на 3,65%, до $42,65, платина — на 1,20%, палладий — на 1,53%. Рост цен на драгоценные металлы происходит на фоне инфляционных ожиданий, геополитической неопределенности и привлекательности активов-убежищ. Динамика промышленных металлов смешанная: алюминий теряет 0,20%, медь дорожает на 0,48%, никель прибавляет 0,16%.

Пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах дорожают на 0,9% — до 81,81 и 89,83. Пара CNY/RUB на Мосбирже растет на 1,04%, до 12,27.

В лидеры роста вышли Селигдар (+5,03%), Полюс (+4,71%), ВК (+2,97%, Самолет (+2,78%) и Группа Позитив (+2,50%).

Акции Селигдара пользуются повышенным спросом на фоне публикации сильных финансовых результатов за январь – сентябрь, благодаря которым мы присваиваем бумаге рейтинг «покупать» с целевой ценой 40 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).



Котировки Полюса реагируют на уверенную позитивную динамику цен на драгметаллы, поддержку акции оказывают также ожидания сильных операционных и финансовых результатов за счет благоприятной ценовой конъюнктуры.

Акции ВК растут на новостях о развитии экосистемы и усилении пользовательской активности, что может сигнализировать об улучшении операционных показателей.

В аутсайдерах оказались Татнефть (-2,23%), РусГидро (-2,16%), Газпром (-2,13%), Сургутнефтегаз (-2,06%) и МКБ (-1,83%).

Бумаги Газпрома находятся под давлением в связи с отсутствием позитивных новостей и сохраняющимися рисками для экспорта газа в Европу, а также с ожиданиями фиксации прибыли после предыдущих колебаний.

На текущей неделе инвесторы ожидают публикации ряда важных корпоративных отчетов по МСФО за девять месяцев и (или) третий квартал, а также решений советов директоров нескольких компаний по дивидендам. Во второй половине дня основное внимание будет сосредоточено на динамике курса рубля и мировых сырьевых рынков.

В отсутствие новых значимых геополитических или макроэкономических стимулов индекс МосБиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2500–2550 пунктов. Актуальный коридор для Brent — $91–93 за баррель. Ориентир для курса доллара к рублю — 81–82,5.