Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

В ходе торгов 24 ноября российский фондовый рынок растерял вчерашний рост, причем падение с середины дня ускорилось. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 2,2%, до 2329 пунктов, а долларовый РТС снизился на 2,15%.

Отметка 2400 пунктов, на которой на прошлой неделе для индекса Мосбиржи располагалась линия поддержки, стала уровнем сопротивления. Таким образом, бенчмарк оказался отброшен к уровням начала октября. В принципе, существенного негатива, из-за которого «быки» сбежали с российского рынка акций, а «медведи», наоборот, нарастили активность, не наблюдается.

Возможно, что биржевые игроки разочарованы сохраняющейся неопределенностью по поводу даты нового раунда переговоров России и Украины при посредничестве США. Для осторожных инвесторов это может быть сигналом о пробуксовке диалога. Однако подобного развития событий следовало бы ожидать, особенно с учетом того, что трехсторонний саммит глав России, США и Китая украинскую проблему оставил за рамками обсуждения.

Участники рынка также обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости, в том числе сообщениями о планах делистинга группы ЛСР, анонсировавшей заседание совета директоров по этому вопросу. Рейтинговое агентство АКРА поставило кредитный рейтинг ГК «Самолет» под наблюдение. Это может означать, что эксперты не исключают проблем эмитента облигаций с обслуживанием долга. Если фондовый рынок в начале 2026 года надеялся на большое количество IPO, то к его концу оказалось, что первичных публичных размещений прошло всего два. В свою очередь, количество уходов с биржи уже может превышать это число. А это говорит о невысокой привлекательности фондового рынка как источника финансирования бизнеса. До конца недели индекс Мосбиржи может скорректироваться до 2310 пунктов, и даже не столько на негативе, сколько на отсутствии позитива. Однако с этих уровней может начаться рост в область 2500 пунктов.

Нефть Brent во второй половине дня подорожала на 1,44%, до $87,93 за баррель, возможно, на фоне нестабильности в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом.

В лидеры роста вышел девелопер АПРИ (+5,6%), демонстрирующий стабильность бизнес-показателей в условиях общей турбулентности в секторе недвижимости. В аутсайдерах оказался застройщик ЛСР (-10,1%), что связано с ожиданием его делистинга.

Рубль скорректировался вниз, несмотря на налоговый период. Биржевой курс пары CNY/RUB подрос на символические 0,02 руб., до 12,31. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах повысилась на 0,14 руб., до 82,06, пара EUR/RUB поднялась на 0,74 руб., до 90,04.

Наш прогноз для индекса Мосбиржи на торги 25 ноября: диапазон 2300–2400 пунктов. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 81–83, 89–91 и 12,1–12,5 соответственно.