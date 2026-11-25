Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

На дневных торгах 24 ноября коррекцию демонстрировали все драгоценные металлы. Золото снижалось в цене на 0,88%, до $3619,1 за тройскую унцию, после уверенного роста почти на 4% в понедельник. Серебро падало на 2,8%, до $42,02. Платина (-3,5%) и палладий (-2,4%), динамика которых зачастую отличается от тренда, движутся вместе с рынком. При этом индекс доллара DXY снижается на 0,4%, до 103,91 пункта. Выше 103 котировка остается в течение последних двух недель, несмотря на периодические небольшие коррекции вниз.

Золото дешевеет главным образом из-за крепкого доллара. Фьючерсный рынок закладывает высокую вероятность повышения ставки ФРС в декабре, что будет способствовать укреплению американской валюты и повышению ценности вложений в долларовые активы вместо драгметаллов. Недавняя распродажа в технологических акциях также могла повлиять на падение котировок золота, поскольку некоторые инвесторы могли продавать его, чтобы покрыть убытки от вложений в акции. Коррекция в серебре отчасти объясняется инвестиционной составляющей в цене, а также неопределенностью в технологическом секторе, способной привести к ослаблению спроса на этот металл. Внешнеполитический фон остается напряженным. Несмотря на миролюбивые заявления президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, проблема свободного судоходства через Ормузский пролив так и не решена, что чревато новым обострением конфликта и, соответственно, снижением привлекательности инвестиций в золото.

С начала сентября индекс доллара (DXY) вырос на 2,1%, а золото подешевело более чем на 8%. Существенную роль в снижении цен на драгоценный металл сыграло и сентябрьское увеличение ставок Федрезервом. Неопределенность относительно восстановления судоходства через Ормузский пролив также отрицательно влияет на котировки платины и палладия, так как нарушенные цепочки поставок трудно восстанавливаются. Тем не менее высокий спрос на золото со стороны центробанков и снижение доверия к доллару как мировой резервной валюте в развивающихся странах может стать фактором восстановления котировок драгметалла ближе к концу декабря.

По нашим прогнозам, в ближайший месяц цена золота может колебаться в диапазоне $3500–3800 за тройскую унцию (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).