Амирлан Калымбеков, аналитик Freedom Finance Global

Накануне Nasdaq-100 растерял около трети роста, показанного на торгах 23 ноября. На днях истекает срок, отведенный Минфином совету директоров NVIDIA (NVDA) для разъяснений относительно возможных нарушений экспортного контроля. Публикация результатов проверки либо отсутствие ответа могут вновь усилить регуляторную неопределенность вокруг компании.

Отчет Dell (DELL) подтвердил спрос на ИИ-инфраструктуру, но ее акции реагируют на релиз вяло, поэтому его влияние широкий рынок тоже будет незначительным. Ждем продолжения ротации из бумаг чипмейкеров в акции здравоохранения и потребсектора, если базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) совпадет с прогнозами. Вчера VIX внутри дня поднимался выше 32 пунктов, но к закрытию вернулся к 26. Сегодня его колебания останутся высокими.

Главным макрорелизом станет отчет о доходах и расходах населения за октябрь в 8:30 по восточному времени (ET). В консенсус закладывается рост базового индекса PCE на 0,3% м/м и 3,2% г/г после 0,3% м/м и 3,1% г/г в сентябре. Ориентир для общего индекса: +3,8%, сентябрь: +3,6% г/г. Ожидается повышение расходов на 0,4% и доходов — на 0,3–0,4%. Ориентируемся на базовый PCE вблизи консенсуса, хотя часть экономистов прогнозирует его рост на 3,3% г/г.

Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. 9 декабря фьючерсы оценивают более чем в 90%, поэтому сегодняшние данные будут интересны уже с точки зрения ужесточения ДКП в начале 2027 года.

В 8:30 ET будут также опубликованы вторая оценка ВВП за третий квартал (консенсус: +3,5%, первая оценка: +3,4%), статистика заказов на товары длительного пользования за октябрь (консенсус: +0,5%, сентябрь: +1,9%) и данные числа первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 200 тыс., неделей ранее: 203 тыс.). Вечером ФРС выпустит «Бежевую книгу».

До открытия отчитается Deere (DE).

Фьючерсы на S&P 500 торгуются в минусе, Nasdaq-100 теряет более 2%. Баланс рисков оцениваем как негативный при повышенной волатильности. Поддержку покупкам окажут сильная статистика потребления и упомянутый переток капитала. Сдерживающими факторами выступят политические риски вокруг NVIDIA, сообщения о новых пошлинах на товары из Китая и ЕС и рост цен на чипы памяти, негативно влияющий на маржу их производителей. Рынок выглядит очень слабым: даже успешные корпоративные результаты, которые ранее вызывали бы ралли, он полностью игнорирует.

Главное на премаркете

Акции Dell Technologies (DELL) продолжили снижаться на расширенных торгах после падения на 11,8% в основную сессию. Выручка эмитента за третий квартал 2027 ФГ достигла $54,9 млрд при консенсусе $49,2–50,6 млрд. Годовой ориентир для доходов от ИИ-серверов повышен с $74 млрд до $78 млрд. Портфель ИИ-заказов за отчетный период вырос с $95 млрд до $132,3 млрд. Запасы с начала года увеличились с $10,4 млрд до $29,4 млрд. Менеджмент отдельно отмечает тщательную проверку заказчиков на предмет доступности капитала, земельных участков и электроэнергии. Отчет дает весомый контраргумент сторонникам сценария резкого замедления инвестиционного цикла в ИИ. Однако слабый рыночный сентимент пока не привел к увеличению лонгов по бумаге.

продолжили снижаться на расширенных торгах после падения на 11,8% в основную сессию. Выручка эмитента за третий квартал 2027 ФГ достигла $54,9 млрд при консенсусе $49,2–50,6 млрд. Годовой ориентир для доходов от ИИ-серверов повышен с $74 млрд до $78 млрд. Портфель ИИ-заказов за отчетный период вырос с $95 млрд до $132,3 млрд. Запасы с начала года увеличились с $10,4 млрд до $29,4 млрд. Менеджмент отдельно отмечает тщательную проверку заказчиков на предмет доступности капитала, земельных участков и электроэнергии. Отчет дает весомый контраргумент сторонникам сценария резкого замедления инвестиционного цикла в ИИ. Однако слабый рыночный сентимент пока не привел к увеличению лонгов по бумаге. Акции NVIDIA (NVDA) скорректировались на 5,9% во вторник после скачка на 31,5% днем ранее. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил гендиректора компании Дженсена Хуанга в поставках передовых чипов в Китай в нарушение экспортного контроля. 3 декабря Хуанга ждут на слушаниях в банковском комитете Сената. На этом фоне акции NVDA сохранят повышенную волатильность.

скорректировались на 5,9% во вторник после скачка на 31,5% днем ранее. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил гендиректора компании Дженсена Хуанга в поставках передовых чипов в Китай в нарушение экспортного контроля. 3 декабря Хуанга ждут на слушаниях в банковском комитете Сената. На этом фоне акции NVDA сохранят повышенную волатильность. Бумаги Workday (WDAY) теряют 7%. Ее EPS за третий квартал составила $2,82, а выручка — $2,705 млрд при консенсусе $2,75 и $2,69 млрд соответственно. В то же время гайденс по выручке от подписки на текущий квартал на уровне $2,6 млрд оказался чуть ниже среднерыночных ожиданий, предполагая замедление роста с 12,8% до 10% г/г, на что рынок реагирует негативно.

теряют 7%. Ее EPS за третий квартал составила $2,82, а выручка — $2,705 млрд при консенсусе $2,75 и $2,69 млрд соответственно. В то же время гайденс по выручке от подписки на текущий квартал на уровне $2,6 млрд оказался чуть ниже среднерыночных ожиданий, предполагая замедление роста с 12,8% до 10% г/г, на что рынок реагирует негативно. Котировки Autodesk (ADSK) снижаются на 4,5%. Ее скорректированная EPS за квартал на уровне $3,2 превысила средние ориентиры, выручка выросла на 17%, до $2,16 млрд, годовой прогноз улучшен. Однако ориентир на текущий квартал в пределах $2,22–2,235 млрд предполагает замедление роста выручки до 13–14% г/г.

снижаются на 4,5%. Ее скорректированная EPS за квартал на уровне $3,2 превысила средние ориентиры, выручка выросла на 17%, до $2,16 млрд, годовой прогноз улучшен. Однако ориентир на текущий квартал в пределах $2,22–2,235 млрд предполагает замедление роста выручки до 13–14% г/г. Акции Ambarella (AMBA) рухнули почти на 40%. Ее выручка за квартал в размере $115,2 млн соответствует нижней границе гайденса ($115–124 млн), ориентир на октябрь – декабрь в диапазоне $70–75 млн означает сокращение на ~37% кв/кв. Глава компании объяснил пересмотр прогнозов снижением клиентского спроса из-за удорожания чипов памяти и их дефицита. Схожие проблемы обозначила HP (HPQ), акции которой снижались на 1% после отчетности. Micron (MU), Samsung и SK Hynix (SKHY) в этих условиях сохраняют возможности для дальнейшего повышения цен.

Рынок накануне

Торги 24 ноября завершились разнонаправленно, но заметно выше минимумов сессии. S&P 500 снизился на 0,5%, Nasdaq-100 упал на 1,99%, Dow Jones вырос на 0,85%, Russell 2000 — на 0,57%. Доходность трежерис на длинном участке кривой поднялась на 1–2 б.п., индекс доллара снизился на 0,5%, золото подешевело на 2,5%, серебро — на 5,6%.

Коррекция S&P 500 полностью объясняется сектором полупроводников. Четыре чипмейкера отняли у индекса 77 б.п., без них он вырос бы примерно на 0,3%. Секторальный бенчмарк SOX упал на 7,9%. Среди аутсайдеров была ИТ-отрасль (XLK: –3,26%). Из-за давления сегмента машиностроения умеренно негативно торговались промышленные компании (XLI: –0,53%). Остальные сектора оставались в плюсе. В лидеры роста вышли здравоохранение (XLV: +2,95%), поставщики товаров первой необходимости (XLP: +1,66%), и индустрия недвижимость (XLRE: +1,31%).

NVIDIA (NVDA: –5,86%) на вышеупомянутых новостях отняла у индекса 40 б.п. Micron (MU: –11,01%), Advanced Micro Devices (AMD: –8,86%) и Broadcom (AVGO: –3,98%) стоили индексу 16, 11 и 10 б.п. Поддержку бенчмарку оказали Apple (AAPL: +1,43%), Eli Lilly (LLY: +3,15%) и Microsoft (MSFT: +0,74%), добавившие 11, 5 и 4 б.п. Anthropic (ANT: –6,5%) впервые закрылась ниже цены IPO $83, опустившись до $81,9.

Рынок позитивно встретил отчеты ретейлеров. Best Buy (BBY: +2,7%) показала рост сопоставимых продаж на 6,1% при консенсусе 2,3% и повысила годовой прогноз. Аналогичный показатель Dollar Tree (DLTR: +11,2%) поднялся на 4,6% за счет трафика, а у Kohl's (KSS: +19,5%) он вырос на 1,2% (консенсус: –0,5%).

Insmed (INSM: +14,1%) будет куплена Sanofi за $41 млрд, по $175 за акцию с премией около 17%. Hewlett Packard Enterprise (HPE: –16,3%) превзошла ожидания и улучшила прогноз на 2027 ФГ, но негативную реакцию вызвали сжатие валовой маржи, дефицит поставок и смещение роста на второе полугодие. У Analog Devices (ADI: –17,4%) прогноз выручки оказался выше ожиданий, а гайденс по EPS — ниже из-за давления маржи.

Индекс потребительского доверия от Conference Board в ноябре вырос до 103,3, максимума с января 2025-го, при консенсусе 92,2 п. Годовые инфляционные ожидания, как и месяцем ранее, уменьшились, на этот раз — до 5,7%. По данным ADP, число новых рабочих мест в частном секторе за последние четыре недели в среднем равнялось 21 тыс. против 23,75 тыс. за предыдущий аналогичный период. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил стабильность инфляционных ожиданий, спрогнозировав замедление роста цен в 2027-м до уровней чуть выше 2%.

Минфин разместил пятилетние ноты на $70 млрд с доходностью на 0,3 б.п. больше, чем перед аукционом.