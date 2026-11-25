Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индексы МосБиржи и РТС 25 ноября к 12:00 мск теряют по 0,21% каждый, опускаясь до 2327,11 и 892,21 пункта соответственно, отыграв часть утреннего снижения. Новых сигналов о продвижении переговоров по Украине пока нет.

Brent дешевеет на 0,44%, до $91,06 за баррель, WTI корректируется на 0,73%, до $81,44. Газ на европейском хабе TTF в Нидерландах падает на 3,92%, к $992 за тыс. куб. м.

Золото дешевеет на 0,72%, до $3530,98 за унцию, серебро падает на 1,37%, до $40,30. Платина теряет в цене 1,42%, палладий — 0,11%. Алюминий снижается на 1,03%, медь — на 0,82%, никель — на 0,56%.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах прибавляет 0,41%, до 82,18, пара EUR/RUB дорожает на 0,15%, до 89,92. Пара CNY/RUB на Московской бирже поднимается на 0,26%, до 12,31.

В лидеры роста вышли Самолет (+2,59%), РусГидро (+2,29%), Сургутнефтегаз (ап: +2,23%), АФК Система (+1,73%) и ВК (+1,66%).

В аутсайдерах оказались Сегежа Групп (-4,86%), МКБ (-2,95%), Интер РАО (-1,84%), Юнипро (-1,71%) и Совкомфлот (-1,34%).

Акции РусГидро прибавляют 2,29% после поручения Владимира Путина утвердить до 1 февраля 2027 года план передачи дальневосточных сетевых активов компании Россетям.

Акции Сегежа Групп теряют 4,86% после того, как МосБиржа с 25 ноября включила 15 выпусков облигаций компании в сектор повышенного инвестиционного риска.

ДОМ.РФ в октябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 34% г/г, до 10,6 млрд руб. Это лучший месячный результат с начала года. С января прибыль выросла на 38%, до 96,9 млрд руб., и уже превысила результат за весь 2025 год. Рентабельность капитала составила 23,5%. Менеджмент прогнозирует прибыль на акцию по итогам года более 650 руб. и планирует направить на дивиденды не менее половины чистой прибыли, расчетный дивиденд в 325 руб. дает около 15% доходности. Подтверждаем рейтинг «покупать» по акции ДОМ.РФ и целевую цену 2500 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Группа Астра с января по сентябрь увеличила выручку на 16% г/г, до 12,08 млрд руб., а отгрузки — на 23%, до 11,88 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 38%, до 2,97 млрд руб., чистая прибыль — на 87%, до 1,53 млрд руб. Рост операционных расходов замедлился с 22% в первом квартале до 3% в третьем. Это позволило прибыли повышаться быстрее выручки. Подтверждаем рекомендацию «покупать» по акции Астры с таргетом 300 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). К переоценке вернемся после годового отчета, поскольку на четвертый квартал традиционно приходится около половины годовых отгрузок компании.

Сегодня совет директоров Озон Фармацевтики рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев, а Росстат опубликует данные инфляции за 17–23 ноября.

До конца дня прогнозируем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2310–2350 пунктов. Актуальный коридор для Brent — $90–92 за баррель. Ориентир для курса доллара к рублю — 81,8–82,7.