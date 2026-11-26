Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

Торги 25 ноября на российских фондовых площадках проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,58% до 2345,7 пункта, а долларовый РТС поднялся на 0,56%.

Рынок постепенно привыкает к «новым старым», то есть более низким, уровням по индексу Мосбиржи. Поддержка для него сместилась на отметку 2300 пунктов. При этом попытка «быков» увенчалась некоторым успехом. Ход торгам задали в основном корпоративные новости. Ряд эмитентов, в том числе Озон Фармацевтика и Хэндерсон, рекомендовали дивиденды по итогам третьего квартала. Позитивно участники торгов отреагировали и на финансовые результаты ряда компаний.

Отрицательное влияние проблем строительной отрасли ослабло, а негатив от предстоящего делистинга ЛСР уже учтен в котировках. Корректировка индекса Мосбиржи в область 2300 пунктов возможна, если голубые фишки, прежде всего Роснефть и Газпром, отчитаются по МСФО слабее ожиданий. При сильных результатах крупнейших корпораций и отсутствии существенного негатива ожидаем, что у рынка акций появится шанс на рост. Нефть уже не давит на рынок так, как это было в конце прошлой недели. Значительная порция негативных прогнозов о профиците в начале следующего года тоже видится нам отыгранной рынком. Геополитический фон остается сложным. Если же дата нового раунда переговоров будет объявлена не позднее следующей недели, рублевый бенчмарк начнет восстановление к 2500 пунктам.

Нефть марки Brent дорожает на 1%, до $89,64 за баррель, чему способствовало заявление вице-премьера РФ относительно сохранения запрета на экспорт бензина из-за напряженной ситуации на внутреннем топливном рынке.

В лидеры роста на фоне спекулятивной активности в ожидании реструктуризации долга вышел МГКЛ (+13,8%). В аутсайдерах вновь был ЕвроТранс (-6,2%), готовящийся уйти с биржи.

Пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 0,08 руб., до 12,39. На внебиржевых торгах пара USD/RUB поднялась на 0,66 руб., до 82,7, а пара EUR/RUB повысилась на 0,54 руб., до 90,5.

На предстоящую сессию прогнозируем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2300–2400 пунктов. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги 26 ноября: 81–83, 89–91 и 12,1–12,5 соответственно.