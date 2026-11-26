Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индекс Мосбиржи 26 ноября к 12:30 мск консолидируется у отметки 2353,9 пункта, РТС снижается на символическую 0,01%, до 900,81 пункта. Активность на мировых фондовых площадках сегодня меньше обычной, поскольку американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Brent дешевеет на 0,74%, до $93,87 за баррель, WTI корректируется на 0,3%, до $83,42. Газ на европейском хабе TTF дорожает на 0,99%, до $1006 за тыс. куб. м.

Золото дешевеет на 0,36%, до $3574,17 за унцию, серебро дорожает на 1,04%, до $41,66. Платина прибавляет в цене 0,81%, палладий — 2,07%. Котировки алюминия снижаются на 0,32%, медь дорожает на 0,31%, никель — на 1,98%.

Рубль укрепляется к основным валютам на фоне приближения пика налогового периода. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,55%, до 81,92, пара EUR/RUB опускается на 0,32%, до 89,89. Пара CNY/RUB на Московской бирже падает на 0,38%, до 12,3.

В лидеры роста вышли Сегежа Групп (+2,17%), ЭН+ Груп (+2,15%), РусГидро (+1,68%), Совкомфлот (+1,65%) и ВТБ (+1,59%). Среди бумаг второго эшелона уверенную позитивную динамику показывают ЛСР (+7,95%) и ЕвроТранс (+7,56%).

В аутсайдерах оказались Россети (-1,29%), Интер РАО (-1,24%), Самолет (-1,08%), Банк Санкт-Петербург (-1,06%) и Алроса (-0,91%).

Акции Сегежа Групп восстанавливаются после вчерашнего падения на 4,86%. При этом фундаментальные риски сохраняются, поскольку Московская биржа включила 15 выпусков облигаций компании в сектор повышенного инвестиционного риска.

Акции группы ЛСР компенсируют обвал на 14,31% во вторник на новостях о планируемом делистинге. При этом рыночная стоимость бумаг уже более чем на 11% превышает предложенную советом директоров цену выкупа, составившую 710,2 руб.

Московская биржа отчиталась по МСФО за третий квартал ростом чистой прибыли на 20,7% г/г, до 20,8 млрд руб. (с января по сентябрь показатель увеличился на 18,9%, до 53,7 млрд руб.). Комиссионные доходы повысились примерно на 20%, до 23,4 млрд руб., чистый процентный доход составил 14 млрд руб. Доля комиссионных доходов в структуре операционных поступлений достигла 62%, при этом операционные расходы выросли лишь на 10,3%. Результаты Мосбиржи оцениваем позитивно, поскольку рост комиссионных доходов снижает зависимость ее финансовых показателей от динамики ключевой ставки. Подтверждаем таргет по акции эмитента на уровне 200 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Сегодня Банк России опубликует свежие данные по инфляционным ожиданиям населения, денежным агрегатам и кредитованию экономики. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в международной конференции Сбербанка AI Journey.

До конца дня прогнозируем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2330–2370 пунктов. Актуальный коридор для Brent — $92–95 за баррель. Ориентир для курса доллара к рублю — 81,5–82,5.