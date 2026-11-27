Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Сегодня на фоне снижения российского фондового рынка сильнее рынка падают акции ЛУКОЙЛа, дешевеющие на 1,08% до 5871 руб. за бумагу.

Международный консорциум, возглавляемый американским миллиардером Тоддом Боэли, как сообщил принадлежащий Боэли фонд Eldridge, всё-таки заключил окончательное соглашение с ЛУКОЙЛом о приобретении его зарубежных активов. В состав консорциума входят, кроме Eldridge, американская государственная «Корпорация по финансированию международного развития» (DFC), а также инвестиционная компания Catena Investment Holding из ОАЭ и международная инвестиционная группа Xtellus Partners, базирующаяся в США. Появление в составе консорциума последнего участника выглядит отчасти неожиданным, так как эта группа компаний, аффилированная с тем же Тоддом Боэли, ранее самостоятельно пыталась приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа, но не получила одобрения OFAC на будущую сделку. Как сообщают американские СМИ, в том числе, со ссылкой на будущих покупателей активов ЛУКОЙЛа, оплаты денежными средствами этой покупки не предусмотрено. Консорциум внесёт в оплату активов российской корпорации акции самого ЛУКОЙЛа и ряда других российских публично торгуемых компаний, но сам ЛУКОЙЛ в ближайшее время не получит это имущество, так как условия сделки предполагают размещение этих акций на специальном кастодиальном счёте в одном из американских депозитариев сроком на 5 лет с момента подписания договора или до даты отмены санкций США против ЛУКОЙЛа. В периметр сделки, как ранее сообщалось, войдут добывающие активы нефтяной корпорации в 11 странах, 3 нефтеперерабатывающих завода ЛУКОЙЛа в Европе, производство масел в нескольких странах, международный нефтетрейдер LITASCO и более 2000 АЗС ЛУКОЙЛа в 16 странах мира; при этом казахстанские активы ЛУКОЙЛа, в том числе, доля в КТК, в сделку не войдут, так как не находятся под санкциями. Стоимость сделки по продаже активов ЛУКОЙЛа составила, как сообщил Eldridge, примерно $10 млрд, хотя рыночная стоимость всех входящих в будущую сделку активов оценивается не ниже $16 млрд, то есть будущие покупатели приобретут зарубежные активы российской корпорации почти на 40% ниже рыночной стоимости.

Безусловно, Тодд Боэли и другие участники консорциума, возглавляемые фондом миллиардера, станут главными бенефициарами будущей сделки, если, конечно, OFAC в последний момент не передумает и вновь не наложит запрет на сделку. Приобрести высококачественные нефтяные активы в добыче, переработке и сбыте с дисконтом в 40% к рыночной стоимости – редкая удача. Сделка эта также будет выгодна администрации президента Трампа, поскольку в совет директоров приобретённой у ЛУКОЙЛа компании, на балансе которой находятся зарубежные активы, войдёт государственная структура DFC, но, с другой стороны, её присутствие в капитале этой компании грозит жёсткой критикой со стороны оппозиции Трампу, которые будут обвинять и участников сделки и даже Трампа в помощи ЛУКОЙЛу в обходе санкций. Самому ЛУКОЙЛу сделка, конечно, будет не слишком выгодна: и активы корпорация продаст с огромным дисконтом, и денег не получит, однако, в будущем получение ЛУКОЙЛом, допустим, после отмены санкций, пакета собственных акций на свой баланс может в дальнейшем способствовать погашению возникшего «казначейского пакета» и уменьшению количества акций в обращении, а это, в свою очередь, может стать фактором долгосрочного роста акций ЛУКОЙЛа. Но в краткосрочном периоде выгоды от сделки для ЛУКОЙЛа неочевидны, для России в целом выгод не будет, так как эта продажа никак не повлияет на российский бюджет, да и твёрдого решения, одобренного властями США, по этой сделке тоже пока нет, в связи с чем фондовый рынок пока играет на понижение котировок акций нефтяной компании.

Мы подтверждаем целевую цену акций ЛУКОЙЛа в 6000 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).