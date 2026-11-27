Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

Торги 26 ноября на российских фондовых площадках стартовали в небольшом минусе, в течение дня котировки демонстрировали слабые разнонаправленные движения, к последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 0,9%, до 2332,5 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,68%.

Пока ситуация на рынке выглядит так, как будто его участники не верят в возможность возвращения к отметке 2500 пунктов, которое было реальностью еще совсем недавно. На сегодня индекс Мосбиржи колеблется в узком боковике: нет ни четких драйверов роста, ни поводов для обвала. Возможно, инвесторы взяли паузу в преддверии публикации результатов Газпрома и Роснефти по МСФО за третий квартал и девять месяцев. Эти релизы способны существенно повлиять на динамику рынка акций, особенно если они окажутся намного лучше или, наоборот, значительно хуже консенсуса.

Новостью дня на фондовом рынке сегодня стал резкий рост акций девелопера ЛСР, официально подтвердившего планы провести делистинг весной будущего года. На этом фоне на втором плане оказалась публикация достаточно сильного отчета Московской биржи по МСФО за январь – сентябрь.

Отсутствие значимых геополитических новостей и более низкие цены на нефть, чем месяц назад, способствуют продажам российских акций, которые остаются достаточно сдержанными лишь из-за общей перепроданности рынка. Благоприятные для России новости внешней политики и сильные отчеты крупнейших корпораций по-прежнему способны вывести индекс Мосбиржи к 2400 пунктам и выше.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,72%, до $91,29 за баррель, в преддверии встречи 29 ноября участников соглашения ОПЕК+, на которой ожидается сохранение действующих добычных квот.

В лидеры роста из-за вероятного увеличения мажоритарием своего пакета перед общим собранием акционеров по вопросу делистинга вышла группа ЛСР (+9%). В аутсайдерах на фоне передачи дальневосточных активов РусГидро, требующих значительного увеличения инвестпрограммы, оказались Россети (-3,5%): из-за высоких капзатрат эмитент может значительно сократить дивиденды.

Рубль возобновил рост. Пара CNY/RUB на Московской бирже скорректировалась на 0,09 руб., до 12,28 руб. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах упала на 0,75 руб., до 81,77, пара EUR/RUB снизилась на 0,33 руб., до 90,21.

На предстоящую сессию прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2300–2400 пунктов. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги 27 ноября — 80–82, 89–91 и 12,1–12,5 соответственно.