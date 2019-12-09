ИАЦ "Альпари": Рынок - ясно, что ничего неясно

Рынок акций РФ завершает пятницу легким подъемом. Индекс МосБиржи торгуется около 2903 пункта, в перспективе ближайших дней здесь все без изменений — 2885-2920 пунктов. Индекс РТС выглядит неплохо рядом с 1434 пункта.

Если в начале первой недели декабря рублевый индикатор отчетливо был настроен на коррекцию, так как на понедельник и вторник пришелся весь «медвежий» удар, то в дальнейшем запал продавцов угас. Все как было в плену ожидания, так там и осталось. А пока рынок все-таки надеется на наилучший вариант развития событий, поэтому «медвежий» импульс продолжения и не получил, но это пока.

Лидеры спроса сегодня примерно те же, что и накануне. Абсолютный фаворит — акции «М.Видео», которые реализовали цель на 580 руб. и поднялись сегодня выше 613 руб. Если сегодня итогам дня в бумаге не начнут фиксировать прибыль, до дивидендной отсечки акция еще подрастет в область 615 руб.

Бумаги «НорНикеля» тоже тянутся вверх и уже вернулись выше 17800 руб. Здесь ориентиром может выступать область 18000 руб., и это будет означать выход из среднесрочного «боковика», но дальнейший рост напрямую окажется зависимым от конъюнктуры.

Рублевые пары в пятницу к вечеру топчутся на месте. Инвесторы экономят силы, пока мир следит за новостным потоком со стороны ОПЕК и ОПЕК+ и предпочитают не предпринимать никаких действий, чем среагировать и ошибиться. Доллар США замер около 63,75 руб. и никуда не движется. Краткосрочный коридор торгов здесь все тот же — 63,70-64,10 руб. за доллар. Евро стабилен рядом с 70,73 руб., почти не шевелится и может пока оставаться в границах 70,65-71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»