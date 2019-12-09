ИАЦ «Альпари»: невиданный рост «М.Видео» продолжился, а «Мосэнерго» перегрелось

За первую рабочую неделю декабря российский фондовый рынок показал противоречивую динамику. Так, если индекс МосБиржи упал на 0,22%, до 2928,76 пунктов, то индекс РТС продолжил умеренно повышаться и вырос на 0,68%, до 1448,34 пунктов. Можно отметить, что цены на нефть не повлияли на фондовый рынок, так как цена североморской смеси Brent на прошлой неделе взлетела на 5,8%, до $63,9 за баррель. Это произошло на фоне достижения договоренностей в ОПЕК+ относительно продления соглашения по сокращению добычи нефти на 1 квартал 2020 года, при этом квоты на сокращение добычи для участников соглашения вырастут. Однако бурного ралли в акциях нефтегазового сектора не случилось: основные нефтяные «фишки» («ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Татнефть») прибавили в цене за неделю только 1-2%. Но на таком вялом рынке даже подобная динамика выглядела очень неплохой.

А лидером роста прошлой недели оказались акции совсем не нефтяной компании, а «М.Видео». За неделю акции «М.Видео» рекордно подорожали на 22,5%, цена акции достигла 604,2 руб. Мы полагаем, что такой рост был связан с тем, что компания впервые с 2015 года вновь начала платить промежуточные дивиденды. На внеочередном общем собрании, состоявшемся 3 декабря, акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 г. в размере 33,37 руб. на акцию. Датой закрытия реестра для получения дивидендов объявлено 16 декабря 2019 г., так что акцию, по всей видимости, инвесторы на прошлой неделе активно покупали для получения дивидендов, а дивидендная доходность на дату ВОСА у компании составляла 6,4%, что является очень неплохой доходностью по итогам неполного года. Отметим, что «М.Видео» является одним из главных кандидатов в лидеры роста за год, так как акция прибавила с начала 2019 года 50% стоимости, догоняя по темпам роста даже такого рекордсмена как «Сургутнефтегаз». Наша новая целевая цена акции «М.Видео» составляет 630 руб., и мы рекомендуем «держать» бумаги.

Сильнее других акций российских эмитентов на прошлой неделе упали бумаги «Мосэнерго», подешевевшие на 4,6% до 2,3265 руб. за акцию. Каких-либо негативных новостей на прошлой неделе сама компания не генерировала. Однако можно предположить, что падение может быть связано с климатическим фактором, а точнее – с аномально тёплым началом декабря в Москве, что приводит к сокращению выработки электроэнергии. Но у природы и фондового рынка, как известно, нет плохой погоды, поэтому падение акций следует рассматривать как возможность для инвесторов приобрести подешевевшие бумаги. Наша целевая цена акции «Мосэнерго» составляет 2,48 руб., рекомендуем «держать» эти бумаги.

На этой неделе наш прогноз по индексу РТС составляет 1420-1470 пунктов, а по индексу МосБиржи мы ожидаем 2890-2940 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»