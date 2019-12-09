ИК «Фридом Финанс»: Приближение дедлайна по тарифам мешает росту

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Рынок в пятницу показал солидный рост после выхода отчета по занятости в США, в котором сообщалось о неожиданном увеличении числа созданных рабочих мест. Стабильный рост заработной платы будет стимулировать дальнейший экономический подъем США, который продолжается 11 лет и уже стал самым длительным в истории страны. Индекс S&P 500 прибавил по итогам торгов 0,91% и закрылся на уровне в 3146 пунктов. В лидерах на этот раз оказались бумаги энергетиков. Единственным, завершившим день в минусе, оказался сектор коммунальных услуг.

Мировые фондовые площадки показывают сегодня невнятную динамику на фоне приближения дедлайна по тарифам 15 декабря. Нервозность инвесторов сохраняется. Противоречивые комментарии советника Белого дома Ларри Кудлоу добавляют неопределённости. Кудлоу в пятницу сообщил, что страны договариваются об увеличении закупок со стороны Китая, в то же время отметив, что США по-прежнему готовы ввести тарифы в середине декабря. К тому же инвесторы готовятся к решению ФРС по процентной ставке 11 декабря.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng и японский индекс Nikkei и растут на 0,1-0,3%, отыгрывая пятничное воодушевление американских площадок. Шанхайский индекс CSI 300 при этом в минусе на 0,2% на фоне слабой статистики торговли в КНР. Падение китайского экспорта на 1,1% в ноябре увеличивает страхи от негативного влияния торговых войн и ухудшает перспективы мировой экономики. Европейские площадки открылись небольшим снижением. Франция объявила о готовности обратиться в ВТО в ответ на угрозу Трампа ввести пошлины на французские товары, что свидетельствует о сохранении противоречий в глобальной торговле.

Спрос на безопасные активы усиливается после пятничного падения. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,82%. Золото поднимается выше $1460 за унцию. Нефть марки Brent корректируется ниже $65 за баррель после бурного роста пятницы. Скачку нефтяных цен способствовало решение стран ОПЕК увеличить объем сокращений на 500 тыс. баррелей. Таким образом, аппетит к риску на рынке невысокий. Ожидаем, что индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3120-3150 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P 500 остается смешанной. Индекс вырос на объеме на уровне среднего, что может говорить о силе «быков», но образовавшийся гэп может создавать давление. В то же время показатель MACD остается подавленным, что можно отнести к негативным моментам. Так что риск очередного снижения к уровню в 3070 пунктов сохраняется.

В поле зрения

11 декабря до открытия рынка отчитается производитель одежды American Eagle, что может придать положительный импульс бумагам. Консенсус предполагает рост продаж и EPS благодаря спросу на товары компании. Одним из драйверов роста спроса можно назвать интерес покупателей к бренду нижнего белья Aerie. К тому же компания приложила усилия для развития своего основного джинсового бренда одежды. Помимо прочего компания запустила бренд в индустрии красоты Mood. Позитивные комментарии менеджмента о перспективах на растущем рынке beauty могут порадовать инвесторов. Среди краткосрочных катализаторов отметим старт школьных занятий в отчетном квартале, что также может стать позитивом для выручки. В целом ожидается позитивная реакция на отчет компании.

12 декабря после закрытия торгов отчитается один из крупнейших поставщиков программного обеспечения Oracle. Ожидаемый рост продаж и EPS может положительно отразиться на бумагах компании. Один из главных драйверов роста показателей — развитие облачных продуктов. Среди сильных сторон бизнеса Oracle можно отметить меньшую подверженность цикличному спаду относительно других поставщиков программного обеспечения. Решения в части баз данных имеют критическое значение для многих компаний, поэтому даже в условиях сокращений корпоративных трат на программное обеспечение, спрос на продукты Oracle, вероятно, не пострадает. Среди долгосрочных угроз — конкуренция с новыми технологическими гигантами вроде Amazon, но стратегия Oracle по развитию облачного направления и большая экспертиза позволяют надеяться на лучшее. Так что отчет компании может оказаться достаточно сильным, чтобы акции выросли.

В условиях сохраняющейся неопределенности по поводу торговой сделки рекомендуем присмотреться к бумагам традиционно защитного сектора коммунальных услуг, например, к акциям компании American Electric Power. Приближение дедлайна по вводу новых тарифов на китайский импорт 15 декабря, а также заседание ФРС 11 декабря усиливают нервозность на рынке, что может спровоцировать новую волну коррекции. Акции American Electric Power же имеют хорошие шансы на рост при реализации рисков. Компания снизила планы по капитальным затратам, что улучшило перспективы денежных потоков и балансовых позиций. К тому же ожидается ускорение темпов роста. Более того, бумаги выглядят привлекательно с технической точки зрения в данный момент, поднявшись выше 50-дневной средней с растущими показателями момента RSI и MACD. Бумаги American Electric Power могут быть наиболее интересными для покупки на фоне общей относительной дороговизны сектора коммунальных услуг.