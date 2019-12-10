ИАЦ «Альпари»: Курс евро восстановился до балансовой линии

На торгах в Европе торги проходят относительно спокойно. Основные валюты демонстрируют смешанную динамику. В плюсе торгуются фунт, евро и йена. Остальные валюты остались в «красной» зоне (швейцарский франк, канадский доллар, новозеландский доллар и «австралиец»).

Участники рынка готовятся к заседаниям ФРС США и ЕЦБ. От центральных банков большинство ожидает сохранения монетарных политик. Наибольший интерес представляют выступления Дж. Пауэлла и К. Лагард. Повышенное внимание рынков привлечёт К. Лагард, поскольку для неё это будет первым заседанием. Всех интересует, какие комментарии она сделает в ходе пресс-конференции и внесет ли какие-либо в стратегию ЕЦБ.

Пара евро/доллар восстановилась до 1,1077. Рост рассматривается как коррекция к падению с 1,1110 до 1,1040. Откат составил 50%. Цена восстанавливается медленно. Индикаторы на часовом графике разгрузились. Технически пара готова к снижению. Для начала продавцам нужно взять 1,1040. Предстоящее заседание ЕЦБ и выступление Лагард поддержат продавцов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»