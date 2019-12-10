ИАЦ "Альпари": Инвесторы не боятся недели центробанков

В понедельник на отечественный рынок ценных бумаг вернулись покупатели. Сегодня на площадках отыгрывали и сформировавшийся ранее сырьевой позитив, где ОПЕК+ договорился о сокращении сырьевой добычи, и нейтральный внешний фон. К вечеру тучи чуть сгустились, но кого это сейчас способно напугать. Индекс МосБиржи поднялся к 2946 пунктам и может восстановиться в область 2960 пунктов дополнительно. Индекс РТС вырос к 1457 пунктам, краткосрочно будет находиться в диапазоне 1450-1465 пунктов.

Акции «М.Видео» начали коррекцию и сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров. За прошлую неделю бумаги стали лидером по объемам роста, пришло время чуть откатиться. Однако вполне возможно, что перед дивидендной отсечкой будет еще один рывок вверх, и бумага все-таки протестует отметку 625 руб.

Акции «Норильского никеля» в понедельник, напротив, сохранили импульс подъема и продолжают восхождение. Сегодня покупатели взяли цель на 18000 руб., новая цель атаки - на 18850 руб.

В целом, новая неделя обещает быть довольно насыщенной событиями - прежде всего, заседаниями центральных банков ведущих стран мира. Банк России завершит общее ралли своим заседанием в пятницу, 13 декабря. Уже сейчас инвесторы волнуются, поскольку общее ожидание предполагает сокращение ключевой ставки еще на 25 базисных пунктов вдогонку к уже прошедшим сокращениям.

Пока доллар США нейтрален и торгуется по 63,70 руб., краткосрочно может оставаться в пределах 63,50-64,00 руб., что вполне укладывается в логичные рамки. Евро стабилен возле 70,52 руб., пока способен сохраниться в диапазоне 70,30-70,85 руб. Ажиотажа, где перед заседанием ЦБ инвесторы бы массово продавали валюту, не видно - кто хотел, уже это сделал.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»