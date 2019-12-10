Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль слегка укрепится к доллару и евро

10 декабря 2019

Российский рубль в начале недели смог укрепиться в парах с иностранными валютами, но проявилось это только к вечеру понедельника. Минувшую сессию доллар США закрыл на уровне 63,59 руб. (-0,26%). Евро финишировал на отметке 70,35 руб. (-0,2%). Краткосрочно, американская валюта может оставаться в пределах 63,45-63,95 руб., евро — 70,20-70,65 руб.

К утру вторника нефть стабильна и торгуется по $64 за баррель Brent. Внешняя конъюнктура нейтральна, если не считать китайской статистики, где CPI в ноябре взлетел к максимумам с 2012 года. Угроза принудительного ослабления позиций юаня, чтобы сгладить последствия инфляционного ралли, может сегодня давить на валюты развивающихся стран.

В общем и целом для российского рубля во вторник не должно ничего измениться существенным образом, основной сценарий — ограниченное укрепление в парах с иностранными валютами.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги