«Открытие»: Рынки вновь начинают переживать по поводу возможного провала переговоров США и КНР

Рубль чувствовал себя вполне уверенно. Впрочем, на дневном отрезке торгов он был склонен к ослаблению вслед за дешевеющей нефтью. Однако к вечеру Brent вернулась выше $64 за баррель. Доллар уступал многим своим конкурентам. ФРС вряд ли будет говорить о дальнейшем смягчении денежной политики, так как сильные данные по рынку труда за ноябрь исключают подобные ожидания. Однако надежды на торговую сделку предполагают, что торговое умиротворение станет поводом для поиска выгодного риска. Меж тем, рубль сохраняет свою привлекательность даже на фоне торговой войны. За 11 месяцев текущего года экспорт РФ в Китай вырос на 3,5% при сохранении баланса в пользу России. Инфляция по итогам ноября замедлилась до 3,5%, что соответствует 3,0% реальной доходности российской валюты. У евро она отрицательная, а у доллара балансирует чуть ниже нуля. К вечеру доллар слабел на 0,26% до 63,59, а евро на 0,21% до 70,35.

Торги в США завершились снижением индексов. Приближается дата, когда Д. Трамп, предположительно, обещал повысить тарифы для КНР, если не будет сделки. Сделки пока нет, а участники переговоров продолжают произносить прежнюю мантру о близости решения. В рамках Североамериканского торгового договора процесс идёт более гладко. Д. Трамп и демократы из палаты представителей согласовали свои позиции. Amazon (-0,12%) может спровоцировать ещё один политический скандал в Вашингтоне, так как компания обвиняет Д. Трампа в том, что Amazon проиграла конкурс на предоставление облачных услуг для Пентагона на $10 млрд. Контракт ушёл к Microsoft (-0,26%). По итогам дня DJIA упал на 0,38% до 27909,60 п., а S&P 500 на 0,32% до 3135,96 п.

Экономический советник Белого дома Дж. Кушнер сообщил, что у него нет уверенности в том, что Д. Трамп повысит пошлины для Китая с 15 декабря. Меж тем, по его словам, переговоры идут в правильном направлении. Пока переговоры идут, Китай лишается возможности стимулировать экономику более низкими ставками. Инфляция в ноябре подскочила до 4,5%, а продовольственный компонент разогнал рост до 19,1%. Столь ужасающая ситуация сформировалась из-за разгула африканской чумы свиней. Сначала дорожала свинина, а за ней и другое мясо. На этом фоне цены производителей упали в ноябре на 1,4%. Экономисты ожидали рост потребительской инфляции на 4,5%, а также падение цен производителей на 1,5%. Австралийская статистика также подрывает веру в более низкую ставку Резервного Банка. Цены на жильё выросли за III квартал на 2,4% при ожиданиях роста на 0,5%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23412,65 п. (-0,08%), Hang Seng - 26481,70 п. (-0,05%), Shanghai Composite - 2911,94 п. (-0,09%).

Нефть удерживалась выше отметки $64 за баррель Brent. Однако на котировки также давит факт приближения даты повышения американских тарифов. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявляет о том, что Д. Трамп не хочет повышать тарифы, но рассчитывает на действия Китая, которые позволят ему этого не делать. Одним из проблемных моментов торгового соглашения является желание США установить минимальные объёмы поставок американской сельскохозяйственной продукции на уровне $40-$50 млрд в год, что вдвое превышает прежние закупки Китаем. Нефть пока занимает выжидательную позицию, так как сильная статистика по рынку труда в США и рост импорта в Китае на 10,4% за 11-ть месяцев текущего года говорят о сохраняющемся высоком спросе. К 9:00 мск Brent - $64,16 (-0,14%), WTI - $58,93 (-0,15%), Золото - $1465,9 (+0,07%), Медь - $6081,47 (+0,00%), Никель - $13225 (-0,86%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,63 п. Доходность по 10-летним обязательствам США снизилась до 1,81% по сравнению с 1,83% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,107 (+0,03%), GBP-USD - $1,315 (+0,12%), USD-JPY – 108,62 (+0,06%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

12:00 мск промышленное производство во Франции;

12:00 мск промышленное производство в Италии;

12:30 мск промышленное производство, объёмы строительства, торговый баланс и уточнение ВВП Великобритании;

13:00 мск индексы текущих экономических условий и настроений ZEW Германии;

16:30 мск производительность труда и затраты на рабочую силу в США за III квартал.