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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 2 998,6001 руб/1 г золота и 34,7100/1 г серебра

10 декабря 2019
ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 998,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 823,4200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 845,5701 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7701 р. (0,75%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,43%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1700 р. (0,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7900 р. (0,49%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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