ИАЦ «Альпари»: Евро отыграл 62% пятничных потерь

На торгах в Европе большинство основных валют торгуется в положительной зоне. Лидером по росту является «британец» (+0,34%). За ним расположились франк и евро.

Фунт после выхода британской статистики обновил дневной минимум, а к открытию американской сессии обновил дневной максимум. Новость отошла на второй план. Активность покупателей вызвана ожиданиями, что Консервативная партия на парламентских выборах 12 декабря. Рынок учел победу консерваторов, поэтому будьте готовы к ослаблению фунта к доллару и другим валютам.

«Евробыки» получили поддержку от ZEW. Немецкий индекс экономических настроений ZEW в декабре составил 10,7 против ожидаемых 0. На новостях пара евро/доллар обновила сессионные максимумы. Президент ZEW Ахим Вамбах заявил, что немецкий экспорт и частное потребление будут развиваться лучше, чем считалось ранее.

Евро стоит 1,1081. Цена восстановилась на 62% от падения с 1,1110 до 1,1040. Покупатели отыграли большую часть потерь, которые они понесли в пятницу после публикации отчета по рынку труда в США. Сопротивление находится выше 62% и располагается между отметками 1,1085 и 1,1090. Ситуация схожа с коррекционным движением за 4-6 декабря. Учитывая, что в среду состоится заседание ФРС США, а в четверг – ЕЦБ, то нет никакого желания покупать евро. Цена находится в пятничном диапазоне. Пока она не выйдет из него, продавцы способны венуть курс к 1,1055. Чем дольше консолидация, тем выше вероятность обновления максимума 1,1116. Думаю, ралли стоит ожидать не раньше пресс-конференции Кристин Лагард.

Европейская статистика:

Торговый баланс в Великобритании за октябрь составил -14,49 млрд фунтов (прогноз был -11,60 млрд фунтов, предыдущее значение составляло -11,52 млрд фунтов).

Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза в Великобритании за октябрь составил -5,73 млрд фунтов (прогноз был -3,60 млрд фунтов, предыдущее значение составляло -2,95 млрд фунтов).

Индекс промышленного производства в Великобритании за октябрь составил +0,1% м/м, -1,3% г/г (прогноз был +0,2% м/м, -1,2% г/г, предыдущее значение составляло -0,3% м/м, -1,4% г/г).

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за октябрь составил +0,2% м/м, -1,2% г/г (прогноз был -0,1% м/м, -1,5% г/г, предыдущее значение составляло -0,4% м/м, -1,8% г/г.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»