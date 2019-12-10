ИК «Фридом Финанс»: Старт заседания ФРС способствует осторожности инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись 9 декабря в минусе на фоне роста опасений глобальной рецессии, вызванного экономическими новостями о сокращении экспорта Китая. S&P 500 снизился на 0,32% и закрылся на уровне 3136 пунктов. Давление на индексы также оказало снижение акций Apple и сектора здравоохранения.

Мировые фондовые площадки показывают сегодня неуверенную динамику на фоне стартующего заседания ФРС и приближения дедлайна по тарифам. Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания монетарных властей. К тому же сохраняется угроза введения новых пошлин 15 декабря, что нервирует рынки. Несмотря на позитивные комментарии относительно хода переговоров, по-прежнему отсутствует конкретика по вопросу переноса пошлин и деталей торговой сделки. Неопределённость способствует низкой активности на торгах.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng снижаются на 0,1-0,2%, отыгрывая движение на американских площадках. Шанхайский индекс CSI 300 при этом в плюсе на 0,1%. Европейские площадки собираются открыться небольшим снижением. Инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ 12 декабря.

Спрос на безопасные активы неактивный. Облигации – в нуле. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,82%. Золото торгуется без изменений выше $1460 за унцию. Нефть марки Brent остаётся чуть ниже $65 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий на фоне осторожного настроя инвесторов. Ожидаем, что индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3120-3150 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка отчитается американская компания по продаже автомобильных запчастей Autozone. Консенсус предполагает рост выручки и EPS. При этом тарифы и рост заработных плат остаются факторами риска для бизнеса Autozone, но размер и масштаб компании могут позволить менеджменту сохранить устойчивость. В целом отчет может придать положительный импульс бумагам эмитента.

Техническая картина по S&P 500 смешанная. Индекс торгуется на объемах ниже среднего последние дни, что отражает невысокую активность. Показатель MACD остается подавленным, но улучшается. Наиболее вероятный диапазон движения индекса в ближайшие дни — 3070-3155 пунктов.